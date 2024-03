Ofensiva política total del socialismo contra el PP, Ayuso y su pareja después de que un juzgado haya imputado a Alberto González Amador dos delitos fiscales y uno de falsedad documental tras la denuncia impulsada por la Fiscalía a raíz de la inspección de Hacienda. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y otros miembros del PSOE han metido más presión este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al exigirle nuevamente la dimisión de la presidenta madrileña después de que la Justicia haya citado a este como investigado.

De la misma forma, el PSOE de Madrid ha anunciado su decisión de personarse en la causa judicial contra la pareja de Ayuso: "Feijóo tiene que hacer una llamada a Ayuso para pedir su cese inmediato. Y el PSOE de Madrid va a pedir la personación en esta causa judicial. Como sabemos que Feijóo no va a hacer si llamada para pedir a Ayuso su cese, esta tiene que dimitir".

"(Ayuso) nos mintió a todos. Acusó en falso a Hacienda y a la Fiscalía. Hoy, una jueza ha imputado a la pareja de Ayuso dos delitos fiscales. Feijóo ya no tiene excusa: deber exigir la dimisión de Ayuso. Su silencio es cómplice", ha escrito Alegría en su cuenta de X. Por su parte, el portavoz del partido en el Congreso, Patxi López, ha dicho en su cuenta en la misma red social que la situación de Ayuso es "insostenible" y "la de Feijóo lo va a ser si no exige inmediatamente su dimisión".

"¿Cuántos bulos más y amenazas serán necesarias por parte de Ayuso y su jefe de gabinete para tratar de encubrir todo esto? Y Feijóo, ¿cuánto más tendrá que subir el tono para tapar que ni exige dimisiones ni responsabilidades políticas?", se ha preguntado Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, tras conocer la noticia. En la misma línea se ha expresado la secretaria de Política Internacional socialista, Hana Jalloul: "Feijóo debe actuar y pedir la dimisión".

Desde la propia cuenta del partido, los socialistas han sido tajantes al señalar que "a imputación de la pareja de Ayuso deja a Alberto Núñez Feijóo sin más salida que pedirle su dimisión". No han dudado en afirmar: "No tiene escapatoria posible: debe hacer la llamada de inmediato. Se acabó el tiempo de ponerse de perfil". En la misma línea, fuentes de Ferraz han insistido a la agencia EFE en esta misma cuestión: "No puede ponerse de perfil ante la cascada de casos que afectan a todo el entorno de Ayuso".

Tampoco ante la actitud del jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que amenazó al medio de comunicación que publicó en primer lugar las informaciones sobre el presunto fraude. Estas mismas fuentes aseguran que "Feijóo se juega su liderazgo del PP en esto". Asimismo, consideran que si no es capaz de poner orden y pedir la dimisión Ayuso "se demostrará que es un hombre de paja puesto ahí" porque el anterior líder del PP, Pablo Casado, "sí se atrevió a enfrentarse" a la presidenta madrileña.

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido citar como investigado a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y a cuatro personas más tras admitir la denuncia de la Fiscalía. La jueza ha tomado esta decisión en un auto en el que apunta que los hechos denunciados por la Fiscalía "hacen presumir la posible existencia de indicios" de dos delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades de los años 2020 (155.000 euros) y 2021 (195.951,41 euros) y otro por presentar facturas que no corresponden a servicios realmente prestados.