Defensa pide a Feijóo y Mazón que se disculpen públicamente por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la UME en la DANA

Los detalles En un comunicado, el Ministerio encabezado por Margarita Robles señala que los mensajes de Mazón a Feijóo demuestran "que la UME estuvo a disposición desde el minuto uno" del presidente valenciano, "como reconoce el propio Mazón".

La ministra de Defensa, Margarita RoblesLa ministra de Defensa, Margarita RoblesEFE / Borja Sánchez-Trillo
El Ministerio de Defensa ha pedido este viernes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al expresidente valenciano Carlos Mazón que pidan disculpas públicas por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la DANA que arrasó localidades valencianas el 29 de octubre de 2024.

En un comunicado, el departamento encabezado por Margarita Robles aduce que los mensajes intercambiados entre Feijóo y Mazón a través de la plataforma WhatsApp demuestran "que la UME estuvo a disposición, desde el minuto uno" del presidente valenciano. "Como reconoce el propio Mazón", recalca Defensa.

Feijóo remitió el día 24 al Juzgado de Instrucción de Catarroja que investiga la gestión de la DANA los mensajes que recibió del expresidente de la Generalitat.

En ellos, Mazón admite que había hablado con Pedro Sánchez y los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska "para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana" y que disponía "de lo que necesitaban", que en ese momento era "la UME". Sin embargo, Mazón reprochó después al Gobierno y Defensa haber retenido el auxilio de la UME por tacticismo político.

El Gobierno ha pedido la dimisión de Feijóo por los mensajes con Mazón. El líder de la oposición declarará en el marco de la causa por la gestión de la DANA el 9 de enero por videoconferencia.

