Trump califica el caso Esptein como una "caza de brujas" e ignora el informe del FBI que le implica en una violación

Los detalles El mandatario estadounidense carga contra los demócratas a pesar de aparecer en numerosas fotos con el pederasta y critica que la justicia se vea "obligada" a dedicar su tiempo a los archivos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el caso de Jeffrey Epstein como una "caza de brujas" y criticó al Departamento de Justicia por dedicar tiempo a este asunto. Ignoró pruebas del FBI que lo vinculan con Epstein, aunque en 1999 una mujer afirmó que ambos la violaron. Trump, en Truth Social, cuestionó la publicación de documentos relacionados con Epstein, sugiriendo que los demócratas están detrás de este "engaño". El Departamento de Justicia recibió un millón de documentos sobre Epstein, pero solo publicó algunos, lo que generó críticas. Trump, inicialmente reacio, tuvo que aprobar la ley para publicar la documentación tras el apoyo del Congreso.

El mandatario ignora así, entre otras pruebas, un documento del FBI lleno de palabras tachadas que recoge que en 1995 un chófer les contó cómo, en 1995, llevó a Trump en su limusina y que llegó a escucharle hablar de "abusar de una mujer". En 1999 este mismo hombre habló con una mujer que le confesó que el ahora presidente de EEUU y Epstein la violaron.

Sin embargo, hoy Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que "ahora se encuentran 1.000.000 de páginas más sobre Epstein" y que el Departamento de Justicia está "viéndose obligado a dedicar todo su tiempo a este engaño inspirado por los demócratas", en referencia a la publicación de documentos relacionados con el caso de Epstein.

"¿Cuándo dirán NO MÁS y trabajarán en el fraude electoral, etc.? Los demócratas son los que trabajaron con Epstein, no los republicanos. ¡Publiquen todos sus nombres, avergüéncenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país! (...) otra cacería de brujas", agregó el mandatario.

Esta semana, el Departamento de Justicia anunció que ha recibido de parte del FBI y de una fiscalía de Nueva York cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, que ya están revisando para ser publicados.

Una ley aprobada por el Congreso el pasado noviembre obligaba a la Administración de Donald Trump a publicar el viernes 19 de diciembre toda la documentación no clasificada sobre el caso de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019.

El Departamento de Justicia, sin embargo, solo publicó ese día una parte de los archivos, incluidas varias fotos del expresidente demócrata Bill Clinton (1993-2001) con Epstein, al argumentar que la cantidad de información era demasiado elevada y que necesitaba tiempo para revisar todo el contenido, algo que generó críticas de la oposición demócrata y de las víctimas.

En una nueva partida publicada el lunes, aparece repetidamente el nombre de Trump, quien habría viajado varias veces en el avión privado del magnate financiero. Al principio, Trump no respaldó la publicación de los documentos de Epstein, con quien mantuvo una amistad hasta 2004, mucho antes de que fuera acusado de prostitución de menores, pero el mandatario tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo que esta tuvo en el Congreso.

