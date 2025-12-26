Las mentiras de Mazón sobre la UME llevan a Defensa a pedir una "disculpa pública" mientras Pérez Llorca intenta desviar el foco hacia la reconstrucción

¿Qué están diciendo? El president de la Generalitat evita valorar los mensajes de Mazón a Feijóo el día de la DANA y pide al Gobierno "agilidad" en la reconstrucción.

Los mensajes entre Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo durante la DANA revelaron contradicciones en la narrativa del Partido Popular sobre la gestión del desastre, especialmente en relación con la Unidad Militar de Emergencias (UME). Mazón afirmó no haber recibido apoyo del Gobierno, pero admitió a Feijóo haber hablado con altos cargos y tener la ayuda necesaria de la UME. A pesar de conocer la gravedad de la situación, no solicitó más asistencia. El Ministerio de Defensa exige disculpas públicas por las inexactitudes. Mientras tanto, el PP se centra en criticar la falta de agilidad del Gobierno en la reconstrucción.

Los mensajes de Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo el día de la DANA ha demostrado que mintieron sobre datos clave de la gestión de la tragedia y que implican a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Estas falacias son tan evidentes que el Ministerio de Defensa ya ha pedido unas "disculpas públicas" por parte de los populares, que, de momento, eluden el tema.

Mazón y Feijóo acusaron al Gobierno de no haber proporcionado ayuda. En el caso del expresident de la Generalitat, incluso aseguró que el Ejecutivo no se había puesto en contacto con él para mostrar su interés y apoyo ante lo que estaba sucediendo.

"¿Saben ustedes qué llamadas no recibí? Ni la de Pedro Sánchez, ni la de nadie de Seguridad Nacional, ni de Adif, ni del ministro del Interior, ni la ministra de Defensa, ni de la UME", reprochó en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso el pasado noviembre.

Sin embargo, lejos de eso, el propio Mazón admitió a Feijóo el día del temporal que había hablado con Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Cerca de las 23:30 horas, incluso le aseguró que "a través de la Delegación (del Gobierno) de momento tenemos lo que necesitamos, que ahora mismos es la UME".

El entonces president no reclamó más ayuda, aun sabiendo ya a esas horas que la situación estaba descontrolada. "El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo", le comentó por WhatsApp a Feijóo.

En su conversación, incluso le alertó de que había muertos, pese a que siempre ha defendido que conoció esa noticia a las cinco de la mañana. "Ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto presi", le indicó.

Desde ese 29 de octubre de 2024, tanto Mazón como Génova se han centrado en culpar al Gobierno de no haberle proporcionado más ayuda. "Al Gobierno no le pediría mayor colaboración, le pediría alguna colaboración. Es la soledad de un presidente autonómico que no tiene todas las herramientas", espetó un par de días después de la tragedia que dejó 230 muertos en Valencia.

Reproches a la UME

La Generalitat solicitó a la UME para la zona de Utiel a las 15:21 horas. A este respecto, aunque el uno de noviembre explicó que iban solicitando la ayuda "conforme vamos teniendo necesidades", días más tarde, el expresident reprochó que fuese él quien tuviese que andar reclamando la asistencia.

"Nadie necesita que ningún Gobierno autonómico pida más refuerzos. Claro que estaba pedida, desde el principio, el mayor nivel de despliegue necesario. ¿Cómo va a depender del presidente de la Generalitat que un día pida 500 y otro día pida 600?", planteó.

Sobre este asunto se pronunció el jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, que aseguró que su unidad no puede "entrar legalmente hasta que el director de la emergencia lo autorice". Asimismo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, mostró su clara disposición a dejar actuar al Ejército.

"Echo de menos que desde el principio se hubiera dejado actuar más a la UME o se hubieran desplegado más medios", lamentó.

Sin embargo, ante los reveladores WhatsApps, queda en claro que Mazón sabía que tenía recursos a su disposición y consideró que con la actuación de la UME era suficiente. Por eso, Defensa pide ahora a los populares unas disculpas públicas por "faltar a la verdad" sobre el operativo de la Unidad Militar de Emergencias.

Foco en la reconstrucción

Por el momento, el PP no se ha pronunciado a este respecto, mientras que el president valenciano, Juanfran Pérez Llorca, le ha dado la vuelta al asunto y ha pedido más "agilidad" al Gobierno en la reconstrucción.

"Lo que le pido a los Ministerios es que trabajen más ágiles con la reconstrucción. Que ningún valenciano tenga que sufrir un día más o vivir con miedo porque no se arreglan las obras con el tiempo que llevamos", ha opinado, sin entrar a valorar los mensajes de sus compañeros de partido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.