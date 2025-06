El PSOE abre la puerta a Felipe González tras sus críticas a la amnistía: "Ha comprado el argumentario de la derecha"

El contexto La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, cree que la opinión del expresidente, que ha tachado la ley de "barrabasada" y ha adelantado que no votará a favor, son más propias del PP que de los socialistas.

El respaldo del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía ha generado divisiones no solo entre el Gobierno y la oposición, sino también dentro del PSOE. Felipe González, exlíder socialista, ha criticado duramente la medida, calificándola como "corrupción política" y una "vergüenza para cualquier demócrata", y ha amenazado con no apoyar a su partido en futuras elecciones. En contraste, el actual Gobierno, con figuras como Pilar Alegría y Patxi López, defiende la ley, acusando a González de adoptar el discurso del PP. Desde el PSOE, figuras como Diana Morant y Jordi Hereu minimizan la importancia del apoyo de González, alegando que sus críticas son "propias de un pasado ya superado". Mientras tanto, el PP ha mostrado su respaldo a las declaraciones de González, alineándose con sus críticas al gobierno de Pedro Sánchez.

El 'sí' a la ley de amnistía de este jueves por parte del Tribunal Constitucional no solo divide al Gobierno y a la oposición. En el seno del PSOE ya hace mucho que hay una antigua y una nueva formación. Las divergencias entre la generación de Felipe González y los socialistas de Pedro Sánchezson muchos y ninguna de las partes lo intenta disimular.

"Es un acto de corrupción política", espetaba también este jueves el histórico socialista pocos minutos antes de darse a conocer que salía adelante con seis votos a favor y cuatro en contra. Para González la ley de amnistía es "una barrabasada" y "una vergüenza para cualquier demócrata". Aunque sus palabras no eran nuevas. El expresidente ya había dicho, por activa y por pasiva, que no está alienado con el Ejecutivo, ni en la ley de amnistía ni en más asuntos.

Incluso el expresidente amagó con la amenaza de no votar a su propio partido en las próximas elecciones. "No contarán con mi apoyo, de ninguna manera, ninguno de los que hayan participado en esto", señalaba, a la vez que agregaba que votaría en blanco poco después de, no solo criticar la ley, también la sentencia del Constitucional que la avaló. "Es una bazofia", apuntaba.

Desde el Ejecutivo, que no ha dudado en felicitarse por el paso con la nueva norma, no han dudado en salir al frente para defenderla. Este viernes, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, se sumaba a las opiniones del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, para apuntar a que González "ha comprado el argumentario de la derecha y del PP". "No comparto sus palabras ya desde hace mucho tiempo", ha afirmado.

Ante las palabras de González, que también dijo que la ley de amnistía va "contra las reglas del juego y el Estado de Derecho", Alegría ha recordado que la normativa es fruto de "un debate muy intenso e interesante en el Congreso de los Diputados", donde se aprobó "por la mayoría de los grupos" y que "está representada la voluntad popular".

Palabras "propias de un pasado ya superado"

Y desde las filas socialistas parecen tener claro que el apoyo del expresidente ya no es indispensable. La ministra Diana Morant no ha dudado este viernes en reivindicar al PSOE con o sin el apoyo del histórico socialista. "Pues que deje de votar al PSOE. El PSOE seguirá adelante", ha afirmado sin cortapisas.

De la misma forma ha salido en defensa del Gobierno y la nueva norma el ministro de Industria, Jordi Hereu, que ha tildado las palabras de González como "propias de un pasado ya superado". Para Hereu, la ley de amnistía es "la apuesta por la convivencia es la apuesta ganadora" y "quedará para la historia aquellos que pusieron palos en la rueda" y que "no supieron en su momento gestionar el conflicto". Para el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa también está claro: "El Tribunal Constitucional ha hablado.

Aunque González sí parece tener inesperados aliados. Desde el PP no han dudado en dar un espaldarazo al expresidente y sus palabras, muy parecidas. "Conviene escuchar a Felipe González", ha señalado Borja Sémper. Y es que el expresidente también pidió que Sánchez convoque elecciones y se marche. La máxima del PP en los últimos meses.