El líder del PSC, Salvador Illa, no descarta unas nuevas elecciones si Esquerra Republicana y Junts insisten en sus exigencias sobre el referéndum. "Por el camino de ahondar en la ruptura y la división no vamos a estar", ha advertido en la 'Cadena SER', donde, preguntado sobre una hipotética repetición electoral, no la ha descartado, aunque ha apostillado que "no sería lo deseable" ni lo que conviene a Cataluña o a España.

El primer secretari de los socialistas catalanes ha hecho estas declaraciones después de que ERC y Junts pactaran una resolución sobre la autodeterminación en la que buscan que el Parlament se posicione a favor de no investir a ningún presidente "que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum". Una exigencia ante la cual los socialistas ya advertían este jueves de que "por ese camino, no hay avance posible".

En esta misma línea ha insistido Illa este viernes, en declaraciones a la citada emisora y en 'RAC 1', donde ha aseverado que la posibilidad de un referéndum nunca ha estado encima de la mesa: "No daremos ni un solo paso en el camino de la ruptura y la división de la sociedad catalana. Si hay que volver a elecciones, se vuelve", ha sentenciado.

También en 'RTVE' ha manifestado que "nunca ha habido posibilidad de caminar por esta senda de la ruptura y división en Cataluña". "Por este camino no vamos a andar", ha reiterado el exministro socialista en la televisión pública, donde ha manifestado que los socialistas sí están dispuestos a "explorar la continuación de unas políticas que ha desplegado el Gobierno" y que -ha defendido, "han dado buenos resultados" y "han recibido el respaldo de la ciudadanía".

Ello, ha subrayado, "siempre dentro del marco de la Constitución". "La senda de la ruptura y la división no es una senda que vayamos a recorrer", ha repetido. En este contexto, fuentes del Ejecutivo consultadas por laSexta advierten de que los partidos independentistas "se van a meter en un callejón sin salida" si insisten en sus exigencias de referéndum y avisan: "Si van en serio, no hará acuerdo".