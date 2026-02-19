El BOE oficializa el cese de José Ángel González como DAO de la Policía Nacional

¿Por qué es importante? El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, firma el "cese" de José Ángel González "vista la propuesta del Director General de la Policía y el informe de la Secretaria de Estado de Seguridad", un cese que llega casi 48 horas después de la denuncia contra él por presunta agresión sexual.

Ya es oficial. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge el cese del comisario principal José Ángel González Jiménez como director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, un BOE extraordinario que llega casi 48 horas después de la querella contra González por parte de una subordinada por presunta agresión sexual.

La Orden INT/106/2026, de 18 de febrero, dispone el "cese del Comisario Principal don José Ángel González Jiménez como Director Adjunto Operativo de la Dirección General de la Policía" y lleva la firma del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El cese se ha llevado a cabo en el uso de las atribuciones de los artículos 47.6 y 48.1 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, "vista la propuesta del Director General de la Policía y el informe de la Secretaria de Estado de Seguridad".

El ya ex director adjunto operativo de la Policía Nacional aseguró este miércoles en Antena 3 que renunció al cargo "automáticamente" cuando conoció la querella para proteger el "buen nombre" del cuerpo y para defenderse "en condiciones".

Este jueves hemos conocido que la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, Gemma Barroso, que ha asumido de forma interina el cargo de DAO, ha contactado con la denunciante de un delito de agresión sexual para ofrecerle protección policial. La víctima que acusa al ex jefe operativo de la Policía ha aceptado esta protección policial ofrecida por la comisaria principal.

