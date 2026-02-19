El abogado de la presunta víctima del exDAO asegura que "nadie" la ha llamado desde que se dio de baja en julio

¿Por qué es importante? Jorge Piedrafita, abogado de la denunciante, recuerda que cualquier miembro del Cuerpo Nacional de Policía que está de baja "tiene un control", explicando que "nadie del servicio de riesgos laborales le han llamado" en estos siete meses.

Desde que recibió la baja médica en julio, ningún miembro del servicio de riesgos laborales del Cuerpo Nacional de Policía ha contactado con la denunciante del exDAO de la Policía Nacional. Su abogado, Jorge Piedrafita, afirmó en Espejo Público que solo recibió una llamada en siete meses, lo que considera una maniobra de aislamiento por parte de José Ángel González, el exDAO. La denuncia se apoya en una grabación de audio del día de la supuesta agresión sexual, donde el querellado utilizó su cargo para intimidar. Piedrafita asegura que su clienta, quien ha sido bombardeada con mensajes, nunca buscó beneficios personales y se mantiene íntegra.

Ningún miembro del servicio de riesgos laborales del Cuerpo Nacional de Policía ha llamado a la denunciante del exDAO de la Policía Nacional desde que recibiese la baja médica el pasado mes de julio. El abogado de la presunta víctima, Jorge Piedrafita, ha asegurado en Espejo Público que a su clienta "solo le llamaron una vez" en los últimos siete meses.

"Tiene que haber un seguimiento y nadie le ha preguntado", denuncia el abogado, que afirma que su cliente "sospecha" que puede tratarse de una maniobra para "aislarla" por parte del ya exDAO de la Policía Nacional José Ángel González.

Según detalla el propio Piedrafita en la denuncia, los hechos que se denuncian "resultan sustentados por la grabación de audio que se aporta", una grabación en el piso del exDAO el día de la supuesta agresión sexual. Durante la comisión de la agresión sexual, el querellado "invocó expresamente su cargo mediante expresiones como "Oye, que soy el DAO", generando una intimidación ambiental añadida a la violencia física desplegada, recordando a la víctima su posición de subordinación institucional incluso en el momento de la agresión".

"La víctima tiene que estar al margen y tranquila. Está recibiendo ataques de todos los lados. La están bombardeando a mensajes", ha asegurado Piedrafita este jueves, que niega que se le ofreciese un cargo en una embajada. "Mi cliente no contestó nunca ni entró en ese juego porque es una persona íntegra", defiende el abogado.

Durante la entrevista, Piedrafita confirma que hay un audio "estremecedor" de 40 minutos de duración en el que se escucha "cómo (el exDAO) tenía un interés de mantener relaciones sexuales con ella, ella le dice que no y él sigue insistiendo y forzando hasta que finalmente consigue su objetivo de forma salvaje". "Le dice que cómo le puede dejar así. Todo eso está grabado", añade.

