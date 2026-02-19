El exDAO elige para su defensa a un abogado que acusó a los CDR y a los responsables de Tsunami

El exDAO de la Policía Nacional, José Ángel González, ha designado a Ignacio Fuster-Fabra como su abogado en el procedimiento judicial por una denuncia de agresión sexual presentada por una subordinada. Este caso será tratado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Fuster-Fabra, conocido por su experiencia en defensa de miembros de las Fuerzas de Seguridad y en casos de delitos sexuales, planea mantener un perfil bajo mediático. La denuncia detalla que González habría forzado a la víctima a subir a su domicilio, donde presuntamente la agredió sexualmente, utilizando su cargo para intimidarla. La acusación está respaldada por una grabación de audio de los hechos.

El exDAO de la Policía Nacional José Ángel González ha elegido a Ignacio Fuster-Fabra, del despacho Fuster-Fabra Abogados, como abogado para defenderse en el procedimiento judicial que se seguirá ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de de Madrid a raíz de la denuncia de una subordinada por agresión sexual que acabó con su dimisión este martes.

Fuster-Fabra es un abogado que ha defendido en muchos procedimientos a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que ejerció la acusación en procedimientos judiciales en la Audiencia Nacional como el caso Tsunami o la causa contra los CDR.

Fuentes de la defensa quieren mantener un perfil bajo en los medios de comunicación para estudiar la causa con detalle y preparar la mejor estrategia de defensa posible de cara a la declaración del 17 de marzo.

Fuster-Fabra es especialista en delitos sexuales y defiende a la familia de una de las niñas agredidas por el cura del colegio Highlands La Moraleja.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid abrió diligencias por presunta agresión sexual, coacciones y lesiones psíquicas por parte de José Ángel González a una subordinada, un "abuso de superioridad" que la querella recoge que se evidenció el día en que se produjo la presunta agresión sexual denunciada.

En la denuncia, el abogado de la presunta víctima, Jorge Piedrafita, detalla que el exDAO le ordenó a la querellante que fuese en un coche oficial a recogerle al restaurante en el que comía con el comisario Óscar San Juan para llevarle a su domicilio. Al llegar a la vivienda, le habría dicho de subir con él, a lo que ella se habría negado "de forma verbal, expresa y reiterada (...) manifestando su incomodidad con la situación y su deseo inequívoco de marcharse y regresar a su puesto de trabajo".

La denunciante finalmente subió al piso, del que González le habría impedido salir "con exabruptos" y le habría insistido en practicar actos sexuales que la víctima habría rechazado en todo momento. Pese a la negativa de la mujer, el máximo responsable operativo de la Policía Nacional presuntamente le tocó la vagina, "le introdujo los dedos y comenzó a masturbarla", mientras le pedía que le besase.

Según detalla el propio Piedrafita en la denuncia, los hechos que se denuncian "resultan sustentados por la grabación de audio que se aporta", una grabación de 40 minutos en el piso del exDAO el día de la supuesta agresión sexual. Durante la comisión de la agresión sexual, el querellado "invocó expresamente su cargo mediante expresiones como "Oye, que soy el DAO", generando una intimidación ambiental añadida a la violencia física desplegada, recordando a la víctima su posición de subordinación institucional incluso en el momento de la agresión".

