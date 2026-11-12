Una amenaza de bomba cierra la estación de trenes de Calais (Francia) durante una hora

Los detalles Las autoridades alertaron de la amenaza a las 10:20 de la mañana, lo que afectó también a trenes internacionales.

Las autoridades de Calais, en el norte de Francia, activaron una alerta de bomba en la estación de tren de Calais-Fréthun, lo que afectó a los viajes internacionales. Sin embargo, una hora después, descartaron la amenaza y reanudaron el tráfico normal. El servicio de trenes Eurostar, que conecta Londres y París, informó que algunos de sus trenes se vieron afectados, ya que las autoridades francesas impidieron el paso por la estación de Calais-Fréthun, causando retrasos. La alerta se emitió en redes sociales a las 10:20 horas y la situación se normalizó a las 11:19 horas.

La autoridades de Calais, al norte de Francia, han activado este jueves una alerta de bomba en la estación de tren de Calais-Fréthun, según informaron a través de X. La alerta también ha afectado a los viajes en tren internacionales.

Un ahora después, las mismas autoridades han descartado que la amenaza fuera real, por lo que se ha reestablecido el tráfico con normalidad.

Mientras, el servicio internacional de trenes de alta velocidad Eurostar indicó que algunos de sus trenes entre Londres y París se están viendo afectados. "A petición de las autoridades francesas, los trenes no pueden pasar actualmente por la estación de Calais-Fréthun. Esto está causando retrasos en algunos servicios con origen y destino en Londres", declaró la compañía en un comunicado.

La alerta se lanzó en redes sociales a las 10:20 horas de este jueves. Mientras, el anuncio de vuelta a la normalidad llegó poco más de una hora después, a las 11:19 horas.

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