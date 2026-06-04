Los pros y contras del PSOE si se querella contra las cloacas: de darse por aludido a tener acceso a todo el proceso

¿Por qué es importante? El PSOE llamó "farsantes" a los implicados en la causa sobre las cloacas del partido que liderarían Santos Cerdán y Leire Díez. Asimismo, amenazaron con querellarse contra ellos; sin embargo, una jornada después siguen sin decidir si hacerlo o no.

El PSOE ha tildado de "farsantes" a los implicados en la causa que investiga el juez Santiago Pedraz sobre las supuestas cloacas del partido, lideradas por Santos Cerdán y Leire Díez. Aunque han amenazado con presentar una querella, aún no han decidido si procederán legalmente. Desde Ferraz, acusan a los implicados de usar el nombre del PSOE para beneficio propio, lo que podría llevar al partido a personarse en el caso, siempre que el juez lo acepte. El partido podría querellarse por delitos económicos y contra el honor. Si se persona, el PSOE accedería a toda la información del proceso judicial.

El PSOE llamó "farsantes" a los implicados en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz sobre las cloacas del partido que liderarían Santos Cerdán y Leire Díez. Asimismo, amenazaron con querellarse contra ellos, sin embargo, una jornada después siguen sin decidir si hacerlo o no. A la espera de ello, laSexta Clave analiza las posibilidades de que así sea.

En concreto, desde Ferraz han acusado a los implicados de haber "usado el nombre del PSOE en vano y en falso", así como de que "han pretendido legitimarse utilizando el nombre del Partido Socialista en beneficio propio". Algo que significa que el PSOE se siente perjudicado, por lo que puede personarse en el caso. Si bien tiene la posibilidad de hacerlo, será algo que tenga que aceptar el juez.

Pero, ¿podría hacerlo por todos los delitos que se investigan en la Audiencia Nacional o solo por los que afectan a la formación? Al suponerse que utilizaron recursos del PSOE para financiar una trama que el partido no reconoce y haber delitos económicos como el de administración desleal del patrimonio, podría querellarse.

Ahora bien, también podría haber delitos contra el honor, en los que se contempla que alguien acusa de forma falsa de un delito o que alguien dice falsedades de uno, por lo que también podría ir a la Justicia. Eso sí, de hacerlo, el PSOE estaría dándose por aludido. Además, también en este caso, tendría que aceptarlo el juez Pedraz.

Una vez personado, más allá de poder pedir años de cárcel para los juzgados, el magistrado de la causa pasa a compartir toda la información. Algo de lo más útil, pues conoces todo lo que se traslada, lo que se declara o la información que traslada la Guardia Civil o la Policía Nacional. En definitiva, como personado estás dentro del proceso, y te llega todo.

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