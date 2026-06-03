Ahora

¿Elecciones anticipadas?

Pedro Sánchez desoye estas peticiones y anuncia el inicio de tramitación de los PGE

Sumario de las cloacas del PSOE

Sánchez calla tras el sumario de las cloacas y Ferraz pasa de la prudencia al ataque al tachar de "farsantes, oportunistas y resentidos" a sus protagonistas

Sí, pero Mientras que en Ferraz y Moncloa reina la prudencia como sentimiento principal tras conocer el sumario de la trama Cerdán-Díez, entre las filas del PSOE solo hay desolación y una completa sorpresa.

Agentes de la UCO en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire, este miércoles.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este miércoles hemos conocido el grueso del caso que investiga las presuntas cloacas del PSOE con Santos Cerdán y Leire Díez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que se creó toda una trama con un único objetivo: "proteger los intereses" de "ciertos miembros del Gobierno o a su presidente". Tras ello, tanto en Ferraz como en Moncloa, lo que prima es la prudencia.

Nadie quiere decir nada de forma oficial, pues aseguran que todavía no se han podido leer el sumario al completo. Además de no querer pronunciarse hasta conocer todo el contenido del texto judicial, aseguran estar cotejando todos y cada uno de los datos.

Mientras se multiplican las reacciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por el silencio. En la tarde de este mismo miércoles ha visitado una fábrica de SEAT, en Martorell. Mientras laSexta le ha preguntado, en más de una ocasión, sobre el sumario, Sánchez ha seguido caminado mientras repartía sonrisas entre los trabajadores.

Como si no se hubiera leído ninguna información sobre lo que dice la UCO en el sumario del 'caso Leire Díez'. Como si no lleváramos semanas a golpe de investigaciones sobre el PSOE. De José Luis Rodríguez Zapatero a esta trama de las supuestas cloacas socialistas.

Sin relación con Leire Díez

Pese a ello, según ha podido saber laSexta, en Ferraz niegan cualquier relación entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la presunta fontanera o creadora, junto a Cerdán, de la trama que buscaba influir en las causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a sus personas más cercanas. Quieren dejar muy claro que "Leire habla de relaciones y de vínculos con el Gobierno que no tenía".

Eso, sin olvidar un segundo mensaje: que el PSOE colabora con la justicia. Y para muestra, destacan el hecho de que el abogado del partido se trasladara con los agentes de la UCO al sótano, para que pudieran requerir, el pasado miércoles, el ordenador de Santos Cerdán, contenedores con papeles que el secretario de organización del PSOE habría tirado y documentación en cajas. Una realidad que para Ferraz muestra cómo el PSOE sí que colabora con la justicia.

Solo alusiones a Sánchez

Y mientras que el PP en bloque señala al PSOE, al Ejecutivo y al propio Pedro Sánchez como sabedor de todo, desde Moncloa se centran en aclarar que, a priori, las referencias a Sánchez en el sumario y el informe de la UCO, solo son comentarios indirectos y que están hechos por terceras personas.

Tras conocer las conclusiones de la UCO, hay auténtica desolación en las filas del PSOE. Nadie da crédito a lo que se está leyendo en el sumario de la trama liderada por Leire Díez y Cerdán y por el informe de la UCO. Los socialistas dicen estar muy asombrados.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La UCO señala que la trama estaba "dirigida" por Santos Cerdán y Leire Díez para "proteger los intereses del presidente"
  2. Acuerdo PP y Vox en Castilla y León: Mañueco le da a la ultraderecha la vicepresidencia, tres consejerías e incluye la "prioridad nacional"
  3. Sánchez desoye las peticiones de elecciones anticipadas y anuncia que va a "iniciar a los tramites para los presupuestos de 2027"
  4. La ausencia de viento favorece la extinción del incendio forestal de Los Garres (Murcia), que se encuentra ya "sin llama activa"
  5. Segunda noche de acampada de los profesores en la Plaza de la Virgen de Valencia dentro de la huelga indefinida
  6. Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026