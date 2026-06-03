Sánchez calla tras el sumario de las cloacas y Ferraz pasa de la prudencia al ataque al tachar de "farsantes, oportunistas y resentidos" a sus protagonistas

Sí, pero Mientras que en Ferraz y Moncloa reina la prudencia como sentimiento principal tras conocer el sumario de la trama Cerdán-Díez, entre las filas del PSOE solo hay desolación y una completa sorpresa.

Este miércoles se reveló el caso que investiga las presuntas cloacas del PSOE, involucrando a Santos Cerdán y Leire Díez. La UCO de la Guardia Civil sugiere que se creó una trama para proteger los intereses de ciertos miembros del Gobierno. En Ferraz y Moncloa prevalece la prudencia, sin declaraciones oficiales hasta leer el sumario completo. Pedro Sánchez ha mantenido silencio, incluso durante una visita a una fábrica de SEAT. En Ferraz niegan cualquier conexión entre el Ejecutivo y la trama, destacando su colaboración con la justicia. Mientras tanto, el PP acusa al PSOE y a Sánchez de estar al tanto de todo, aunque Moncloa asegura que las menciones a Sánchez son indirectas. La desolación predomina en las filas socialistas tras conocer las conclusiones de la UCO.

Este miércoles hemos conocido el grueso del caso que investiga las presuntas cloacas del PSOE con Santos Cerdán y Leire Díez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que se creó toda una trama con un único objetivo: "proteger los intereses" de "ciertos miembros del Gobierno o a su presidente". Tras ello, tanto en Ferraz como en Moncloa, lo que prima es la prudencia.

Nadie quiere decir nada de forma oficial, pues aseguran que todavía no se han podido leer el sumario al completo. Además de no querer pronunciarse hasta conocer todo el contenido del texto judicial, aseguran estar cotejando todos y cada uno de los datos.

Mientras se multiplican las reacciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por el silencio. En la tarde de este mismo miércoles ha visitado una fábrica de SEAT, en Martorell. Mientras laSexta le ha preguntado, en más de una ocasión, sobre el sumario, Sánchez ha seguido caminado mientras repartía sonrisas entre los trabajadores.

Como si no se hubiera leído ninguna información sobre lo que dice la UCO en el sumario del 'caso Leire Díez'. Como si no lleváramos semanas a golpe de investigaciones sobre el PSOE. De José Luis Rodríguez Zapatero a esta trama de las supuestas cloacas socialistas.

Sin relación con Leire Díez

Pese a ello, según ha podido saber laSexta, en Ferraz niegan cualquier relación entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la presunta fontanera o creadora, junto a Cerdán, de la trama que buscaba influir en las causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a sus personas más cercanas. Quieren dejar muy claro que "Leire habla de relaciones y de vínculos con el Gobierno que no tenía".

Eso, sin olvidar un segundo mensaje: que el PSOE colabora con la justicia. Y para muestra, destacan el hecho de que el abogado del partido se trasladara con los agentes de la UCO al sótano, para que pudieran requerir, el pasado miércoles, el ordenador de Santos Cerdán, contenedores con papeles que el secretario de organización del PSOE habría tirado y documentación en cajas. Una realidad que para Ferraz muestra cómo el PSOE sí que colabora con la justicia.

Solo alusiones a Sánchez

Y mientras que el PP en bloque señala al PSOE, al Ejecutivo y al propio Pedro Sánchez como sabedor de todo, desde Moncloa se centran en aclarar que, a priori, las referencias a Sánchez en el sumario y el informe de la UCO, solo son comentarios indirectos y que están hechos por terceras personas.

Tras conocer las conclusiones de la UCO, hay auténtica desolación en las filas del PSOE. Nadie da crédito a lo que se está leyendo en el sumario de la trama liderada por Leire Díez y Cerdán y por el informe de la UCO. Los socialistas dicen estar muy asombrados.

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