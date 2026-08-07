Rego valora montar campamentos en Ceuta para los menores: confirma a laSexta que tienen literas compradas, pero no llegan por logística

¿Por qué es importante? En total, la cifra de niños y de niñas en las calles ceutíes es de 1.342 y muchos de ellos están a la intemperie. "Hay imágenes que son dolorosas", dice la ministra.

Ceuta enfrenta una crisis tras la llegada de más de 70.000 migrantes en cuestión de horas, con la mayoría ya devueltos a sus países. Sin embargo, persiste la preocupación por los 1.342 menores no acompañados que permanecen en las calles sin un lugar seguro. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha confirmado que se están considerando campamentos temporales, aunque un problema logístico ha retrasado la llegada de literas. La situación es compleja, con menores agolpados frente a la comisaría para registrarse, lo que llevó a la intervención del Ejército. Rego asegura que se priorizará a los más vulnerables y se trabaja para habilitar espacios adecuados.

Ceuta vive una situación límite. Una de la que siguen sin salir una semana después de la llegada de más de 70.000 migrantes en apenas unas horas en la ciudad. Después de que miles de personas alcanzaran a nado España desde Marruecos. Ahora, con casi todas ellas de vuelta a sus países de origen, preocupa la situación de los menores no acompañados que se agolpan en las calles y para los que no hay, como digo el vicepresidente primero ceutí, "espacio físico". Ante esta situación, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha confirmado a laSexta que están valorando montar campamentos.

Y es que son 1.342 jóvenes los que están en esta situación en Ceuta. Son más de un millar de chavales los que buscan una solución y, sobre todo, no estar a la intemperie. El tiempo corre, pues los colegios habilitados para ellos tendrán que ir adaptándose en breve para el comienzo del curso escolar.

Ante esta situación, Rego ha confirmado a laSexta que tienen literas compradas para montar campamentos en la ciudad ceutí pero que no han llegado por un problema logístico.

Que es una idea que se ha valorado y que, por temas logísticos, todavía no ha podido ejecutarse para aliviar la situación de una ciudad que no da para más.

"Se atenderá a todos los niños"

Para alojar y albergar a unos menores que se han agolpado frente a la comisaría ceutí para registrarse. Tal ha sido la multitud que se ha dado cita ante la Policía que han tirado las vallas. Que han hecho que los agentes corten la calle en cuestión y pidan incluso la colaboración del Ejército para mantener la seguridad. Al final, el registro en cuestión se ha suspendido.

"La situación que tenemos ahora es compleja", ha afirmado Rego, quien confirma que "se va a atender a todos los niños": "Ha habido una situación de desborde que ya se está controlando. Hemos dado prioridad a los perfiles más vulnerables".

En ese sentido, habla de un "importante volumen de menores de 13 años": "El perfil ha cambiado con lo visto en 2021. Han llegado más niñas, más niños..."

"Entiendo que hay imágenes que son dolorosas. A mí no me gustan nada. Llevamos trabajando con determinación desde el primer día y estamos acelerando los pasos y habilitando espacios. Debemos trabajar desde la responsabilidad que tiene cada uno", ha expuesto la ministra.

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