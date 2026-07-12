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El PSPV añade los mensajes entre Mazón y Catalá a la denuncia presentada contra el expresident en el Supremo por falso testimonio

El contexto La jueza encargada de la causa de la DANA también ha incorporado a la investigación los mensajes aportados por la alcaldesa de Valencia en relación a la gestión del fatídico temporal que acabó cobrándose la vida de 230 personas.

Imagen de archivo del expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón. Imagen de archivo del expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón.Agencia EFE
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El PSPV-PSOE ha anunciado este domingo que ha incorporado a su denuncia a Carlos Mazón por falso testimonio presentada Tribunal Supremo los mensajes de WhatsApp que mantuvo el expresidente con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien los aportó esta semana a la jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción de la causa de la DANA.

De hecho, la magistrada también ha incorporado a la investigación los mensajes en cuestión que afecta los mensajes de WhatsApp aportados por la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en relación a la gestión del fatídico temporal que acabó cobrándose la vida de 230 personas el 29 de octubre de 2024.

Según dicha conversación, publicada por la Agencia Efe, Carlos Mazón era consciente esa misma noche de la magnitud de la tragedia. "Es horrible, va a haber muchos muertos", escribió Mazón a su compañera de partido a las 23:20 horas."Lo sé", respondió Catalá apenas un minuto más tarde. A las 23:27, Mazón mandó el último mensaje a Catalá, en el que aseguró que los muertos serían "decenas seguro".

Tras conocerla, los socialistas valencianos se reafirman en que "cada nueva información que se conoce no hace más que reforzar la misma tesis: Mazón estuvo durante meses mintiendo a los valencianos y valencianas". Por ello los ha incorporado a su denuncia contra el expresident.

La portavoz de Emergencias del Grupo Socialista en Les Corts, Alicia Andújar, ha argumentado que las conversaciones privadas con Catalá y Feijóo "desmontan por completo el relato que el president sostuvo bajo juramento". Ante ello, denuncia la "frivolidad absoluta" de Mazón, quien tras admitir por chat la magnitud de la tragedia, "abandonó la gestión y se fue a dormir a la una de la madrugada".

Por último, los socialistas también cargan contra el Consell y señalan directamente a Pérez Llorca por blindar y mantener aforado a Mazón para "evitar a toda costa que comparezca ante la justicia ordinaria".

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