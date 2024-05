La princesa Leonor recibe este martes los máximos honores de las instituciones aragonesas en el primer acto civil de la heredera de la Corona en la capital aragonesa: la Medalla de las Cortes, el título de Hija Adoptiva y la medalla de Aragón. Es el último acto de la princesa antes de despedirse de la ciudad después del curso que ha pasado en la Academia General Militar como parte de su formación castrense. La princesa de Asturias estará en todos los actos sola, sin presencia de los reyes Felipe VI y Letizia.

Leonor de Borbón ha recibido en primer lugar, en el Palacio de La Aljafería, la Medalla de las Cortes de Aragón, la máxima distinción que otorga el parlamento autonómico, como muestra del "cariño y reconocimiento" del pueblo aragonés a la princesa de Asturias y como "recuerdo imperecedero de un periodo relevante" de su vida en la comunidad.

Es el de los homenajes que las principales instituciones aragonesas y de Zaragoza brindan este martes a la heredera al trono. La presidenta de las Cortes, Marta Fernández, de Vox, ha sido la encargada de imponer la medalla a Leonor de Borbón en la ceremonia celebrada en el Palacio de la Aljafería, la sede de la cámara, con la presencia de los grupos políticos, salvo Chunta Aragonesista (CHA), IU y Podemos, contrarios a la concesión de la condecoración.

A pesar de ser un acto civil, la heredera al trono ha vestido uniforme militar de gala en su condición de dama cadete, con la guerrera y el pantalón caqui, camisa blanca, corbata negra y el pelo recogido en un moño. El breve acto se ha desarrollado en el patio de Santa Isabel del emblemático palacio mudéjar, donde se ha dado lectura al decreto de la concesión de la medalla, que también recibió Felipe VI en 1986 cuando era cadete en la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza.

Tras la lectura del decreto, la presidenta de las Cortes ha colgado la medalla a la princesa, a la que han ovacionado, lo que ha agradecido llevándose la mano al corazón. Además de Fernández, han acompañado a la princesa el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, varios consejeros del gobierno autonómico de coalición de PP y Vox y expresidentes de las Cortes. Tras recibir la condecoración, Leonor de Borbón se ha hecho una foto con los diputados en otro de los patios del palacio y ha firmado en el libro de honor de las Cortes en el Salón del Trono.

Los diputados de CHA, IU y Podemos, ausentes en el acto, han mostrado su rechazo a otorgarle la medalla al considerar que la princesa no atesora los méritos suficientes y que supone un acto de "vasallaje". Según CHA, que tiene tres parlamentarios, "su actividad no está marcada por la excelencia, sino por una mera cuestión de nacimiento" y en la heredera al trono no se percibe "ni rastro de la defensa de los valores e identidad aragoneses".

La Medalla de las Cortes de Aragón reconoce la labor de personas físicas o jurídicas, o de organizaciones, centros o colectivos de pública y reconocida identidad social, en la defensa de los valores e identidad aragoneses.

Hija Adoptiva de Zaragoza

En al Ayuntamiento de Zaragoza, le ha concedido el título de Hija Adoptiva, tal y como aprobó el pleno municipal el 25 de abril, han informado fuentes del Gobierno de Aragón. Con esta distinción, el Consistorio zaragozano pretende "dejar constancia del afecto de la ciudadpor la futura reina", valorar lo que representa para la capital aragonesa y toda España y agradecer su vinculación con la ciudad.

La distinción de Hija Adoptiva se concede a personas no nacidas en Zaragoza pero que hayan destacado por sus méritos o cualidades, especialmente en los ámbitos cultural, científico, social, artístico, político o económico, o por servicios prestados en beneficio de la ciudad.