El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha roto su silencio tras la filtración de audios que revelan que habría pactado con el futbolista Gerard Piqué una comisión millonaria por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Tras la exclusiva de 'El Confidencial', que desveló los audios y el documento, Rubiales, que había optado por no intervenir públicamente, ha hecho unas consideraciones para OkDiario, en las que dice tener "muy claro quién está detrás" del hackeo de su móvil.

Luis Rubiales ha asegurado no tener duda del origen de la filtración. "No lo creo, lo tengo claro, pero no lo puedo decir", ha expresado.

Aunque se niega a desvelar el nombre del presunto autor, este miércoles el presidente de la RFEF ofrece una rueda de prensa a las 10.30 horas para ahondar en sus explicaciones sobre la comisión que la empresa del futbolista se habría llevado por valor de 24 millones de euros por trasladar el torneo español a Arabia Saudí