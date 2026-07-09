Barrabés, el empresario investigado en el 'caso Begoña Gómez', niega tener amistad con ella: "Yo he estado a punto de morirme y no me ha llamado"

¿Qué ha dicho? Juan Carlos Barrabés ha asegurado en una entrevista en El País que su participación en la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno fue "inexistente".

Juan Carlos Barrabés, empresario investigado en la causa de Begoña Gómez, ha ofrecido su primera entrevista desde el inicio del proceso, afirmando no sentirse una víctima, sino un elemento necesario para los objetivos del mismo. Barrabés niega tener relación con el presidente del Gobierno y asegura que su vínculo con Begoña Gómez fue meramente profesional, centrado en la creación de un máster de sostenibilidad. Aunque admite haber tenido contacto con otros gobiernos debido a su experiencia en innovación, insiste en que su participación en la cátedra fue inexistente. Barrabés critica la deshumanización en el proceso judicial y narra cómo su salud fue puesta en riesgo durante el procedimiento, mientras lidia con el síndrome de Poems.

Juan Carlos Barrabés, el empresario investigado en la causa de Begoña Gómez, ha dado su primera entrevista desde que comenzó la causa. En una conversación con El País, Barrabés ha asegurado que no se siente una víctima, sino "un elemento necesario para los objetivos de este proceso".

El empresario ha negado tener relación con el presidente del Gobierno. "Todo es mentira. Solo le vi una vez en una reunión con ciento y pico empresarios; y fui porque me llamaron 40 veces y porque llamaron a todos para llenar la sala. Y luego otra vez porque me llamó (como tantas veces tanta gente me llama) y me preguntó cómo veía yo el tema de la innovación, las pymes y todo esto, que es de lo que sé. No tengo una relación de asesor o algo así", ha señalado.

Niega tener relación de amistad con Gómez: "No soy su socio"

Así, ha contado que a Begoña Gómez la conoció en "Mañana, un evento muy chulo sobre el futuro de la sostenibilidad". "Sobre 2010, yo ya estaba muy convencido de que realmente el futuro de la innovación pasaba por la sostenibilidad y que los países no podrían tener una industria competitiva sin ese componente. Entonces hice muchas cosas en ese mundo y ella vino la primera vez a escuchar. Y la conocí allí y, ya está, no tiene más historia", ha contado.

De esta manera, ha contado que, en un momento dado, le llamó y le dijo que "estaba montando un máster de sostenibilidad". "No surgió la idea de mí, ni nada por el estilo. Me pareció bien porque muchísima gente me preguntaba dónde podía estudiar sostenibilidad. Hay que tener en cuenta el momento: en España no había estudios de sostenibilidad. A todos les tenía que recomendar cosas fuera", ha relatado.

En este sentido, ha dicho que tras aceptar ayudar con la estrategia, tuvieron "algunas reuniones para profesores, para la estructura". "Yo tenía mucha experiencia en másteres. Pero, si se refiere a si soy su amigo, si me he ido a cenar con ella: no, nunca, jamás. No tengo amistad con ella. No conoce a mis hijos, no conoce a mi mujer. Hemos tenido una relación profesional. Y cuando yo he ido a La Moncloa es porque pensaba que era su oficina. Yo ayudé a hacer un máster de sostenibilidad social, y di dos o tres clases", ha querido dejar claro.

Preguntado por si actualmente tiene alguna relación con Begoña Gómez, ha insistido en que "hace muchísimos años que no tengo relación". "Creo que me puso un mensaje para Navidad. Que yo he estado a punto de morirme y no me ha llamado. Este rollo de la deshumanización de la gente no está bien", ha dicho.

Así, ha reconocido que ha tenido relación con otros gobiernos tanto en España como fuera del país. "Desde el año 90 y poco, siempre me han llamado para preguntar. Es normal, es que me dedico a la innovación. Cómo no van a preguntar, es que sería irresponsable no hacerlo", ha asegurado.

Barrabés asegura que su participación en la cátedra fue "inexistente"

"Yo no soy una víctima, soy un elemento necesario para los objetivos de este proceso. Pero no me siento una víctima. Por ahora son negocios. Pero he visto llorar a mi mujer hace poco. A mí, la pasta me da igual, pero estas cosas no me dan igual. Se deshumaniza a la gente. ¿Para qué? Porque entonces los puedes matar", ha dicho Barrabés.

De esta manera, ha dicho que "esta gente no va con las mismas armas" ni "va con buena fe". Así, ha contado cuando empezó el procedimiento él ya estaba enfermo y tenía el síndrome de Poems. Según ha contado, el juzgado sabía que iba a ser autotrasplantado. "Cuando te autotrasplantan, en las primeras dos semanas, y sobre todo los primeros dos o tres días, tienes cero defensas. Yo estaba llagado, hecho polvo, medio muerto... No puedes estar con la gente, porque con cualquier cosa [infección] te mueres", relata.

Entonces, ha contado Barrabés en su entrevista en El País, escuchó unos ruidos y vio a "dos tíos del juzgado en mi cuarto". "Pusieron en riesgo mi vida descomunalmente. Uno me decía: "Usted, si no ha hecho nada, no se preocupe". Y me cogen el móvil y se piran. Me dejaron sin comunicación y yo sin saber nada, medio muerto —la Audiencia Provincial de Madrid anuló la incautación del teléfono, así como los registros en la casa y empresas de Barrabés con un duro reproche al juez Peinado: "No todo es lícito"—", ha añadido.

Además, Barrabés ha asegurado que su participación en la cátedra "fue inexistente": "Cero patatero". "De hecho, ahora me he enterado de que existía la cátedra. No he estado nunca y nadie me ha visto nunca en la cátedra. Han pasado los de la Complutense [por el juzgado] y han dicho que yo no estaba en la cátedra. Esto consiste en tener cuatro o cinco mentiras muy gordas y repetirlas todo el rato. No soy el socio de Begoña Gómez; no he tenido un aumento de ingresos por los concursos públicos, tenía un 10-12% en un mundo que crecía al 800%. Llevo toda la vida ganando concursos públicos. ¿Dónde está la pasta? A mí me han buscado en mi casa a ver si había pasta. Pero no tengo dinero negro. Nunca he tenido. Han venido a buscarme cuentas, y no las tengo.

"Tú ves que estás a punto de morirte y que no le importa a la gente. Y es muy duro. Y ya cuando me enteré de que habían entrado en mi casa, con mis hijos... El otro día, en el juzgado, estaba viendo a los abogados de la acusación y pensé: "Si son como los abogados de Torrente, frikis diciendo chorradas", ha matizado.

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