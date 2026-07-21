El presidente de Plus Ultra reconoce que pagó a Julio Martínez por gestionar los vuelos de un turoperador polaco a Isla Margarita

El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, acompañado por su abogada María Dolores Márquez del Prado

Los detalles Martínez Sola recoge en su escrito que Julio Martínez desempeñó labores para la compañía, como la obtención de permisos para vuelos humanitarios, concreción de vuelos chárter o ayuda en la venta de material de aviación de aviones retirados de la flota.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha detallado ante el juez José Luis Calama pagos al empresario Julio Martínez por gestiones en Venezuela. Estos pagos, que suman 530.000 euros, corresponden a un 1% de los 53 millones concedidos en ayudas y fueron canalizados a través de empresas vinculadas a Martínez. Además, se premiaron labores como la obtención de permisos para vuelos humanitarios y la gestión de deuda con PDVSA, que logró aplazar a cinco años sin intereses. El escrito también implica al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, señalando que tanto él como Roberto Roselli sabían de la intención de cobrar por estas gestiones.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, recoge en su escrito al juez José Luis Calama diversos pagos al empresario Julio Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, por gestiones para Plus Ultra en Venezuela. Estos pagos irían más allá de las "cantidades por el rescate" citadas en el escrito, al que tuvo acceso laSexta este lunes, que detallan que la compañía pagó 530.000 euros a empresas de Martínez por la adjudicación del rescate; es decir, un 1% de los 53 millones concedidos en ayudas, unos pagos canalizados a través de las empresas Análisis Relevante, Voli Analítica y Iot Domotic Europe, vinculadas todas a Julio Martínez.

Estos pagos que iban más allá de esa "mordida" premiaban las labores de Martínez para la compañía en Venezuela, como la "obtención de permisos para vuelos humanitarios, concreción de vuelos chárter con Conviasa o, a finales de 2025, su ayuda en la venta de material de aviación de aviones retirados de la flota".

Llama la atención una de las "gestiones" de Julio Martínez, que preparó una operación chárter de Plus Ultra destinada a un turoperador polaco, Rainbow, que tenía un programa de vuelos turísticos a Isla Margarita. Sus "gestiones" las hizo, según el escrito de Martínez Sola, ante las autoridades venezolanas.

El presidente de Plus Ultra también habla de una "exitosa gestión" por parte de Julio Martínez en la gestión de la deuda por combustible con Petróleos de Venezuela (PDVSA), que "llegó a estar en casi ocho millones de dólares y que se logró aplazar a cinco años y sin intereses (beneficio en ahorro para la empresa de más de dos millones de dólares)", según Martínez Sola.

"En concreto, Plus Ultra había llegado a acumular gran cantidad de deuda, debido a que durante un tiempo no se pudo pagar a PDVSA por no disponer de una cuenta corriente para hacer los pagos (como consecuencia de las prohibiciones internacionales), de manera que cuando finalmente PDVSA tuvo una cuenta habilitada, y se la reclamó a Plus Ultra, la deuda acumulada era importante y Plus Ultra en ese momento debía priorizar la utilización de sus fondos disponibles para su plan de crecimiento, que le era muy dificultoso su pago", añade el escrito.

En su escrito, el presidente de Plus Ultra ha implicado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la gestión del rescate a la aerolínea. Explica que, aunque en principio pensaron pagar a través de la empresa Idella, en Dubai, finalmente lo hicieron a través de las tres empresas de Martínez Martínez. Y, además de los pagos a esas tres empresas por el rescate, Plus Ultra pagó 46 billetes en clase business a 1.500 euros cada uno, por un valor total de 69.000 euros.

En el escrito, al que ha tenido acceso laSexta, Martínez Sola señala que tanto él como Roberto Roselli "tuvieron plena conciencia de que el Sr. Martínez Martínez y el Sr. Zapatero sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar (así que por [ahí] vendrá la mordida), lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido