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Accidente ferroviario

El presidente de Adif califica de "infamia" decir que el organismo "oculta pruebas" del accidente de Adamuz

Los detalles De la Peña ha comparecido en la Comisión de Transportes del Congreso y ha afeado al PP y a Vox que se refieran al personal de Adif como "delincuentes".

El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, en la comisión de Transportes del CongresoEl presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, en la comisión de Transportes del CongresoEuropa Press
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El presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha calificado de "infamia" decir que este organismo "oculta pruebas" del accidente de Adamuz, en una comparecencia este martes en la Comisión de Transportes del Congreso.

En ella, De la Peña ha asegurado que Adif "ha colaborado plenamente y lo seguirá haciendo con todos los organismos e instituciones que están investigando el accidente" y ha desmentido varios "bulos" y "mentiras", entre ellos que esta entidad "no supiese que había dos trenes accidentados" en Adamuz y que se han "cambiado partes" de la vía.

Según ha explicado, Adif trabajó en las vías tras recibir "constatación verbal y física" de que habían terminado su labor la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf) y la Policía Judicial.

También ha negado que la jueza les haya apercibido por mala praxis y, tras reprochar que el PP y Vox se refieran al personal de Adif como "delincuentes", ha reiterado que ni han "manipulado informes, ni ocultado pruebas, ni ignorado a los maquinistas".

En su comparecencia, De la Peña ha insistido asimismo en que Adif es, junto a las víctimas, el primer interesado en esclarecer lo ocurrido. "Es y será una prioridad para Adif el esclarecimiento de las causas de este accidente", ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha dicho que ya ha aportado la información de más de un centenar de requerimientos de la Guardia Civil, el juzgado, la Fiscalía Europea y la Inspección de Trabajo, con el traslado de "miles y miles de páginas con registros, partes de revisiones, normativa técnica y expedientes administrativos".

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