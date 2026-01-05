De los "marrones" de Salomé Pradas a las vueltas del parking de Vilaplana: las 'ofrendas' de El Intermedio a Mazón

El Intermedio recupera el particular homenaje que El Intermedio quiso hacer al expresident valenciano el día que anunciaba su dimisión. Descubre los obsequios que depositaron en su busto en el vídeo principal.

El Intermedio recuerda el homenaje que El Intermedio decidía hacer a Carlos Mazón tras su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. El programa modeló un busto del president Mazón y fue el Gran Wyoming el encargado de "inaugurar solemnemente el busto de la persona que más ha hecho por acabar con la presidencia de Carlos Mazón".

Cristina Gallego era la primera en ofrecer una ofrenda al busto de Mazón. En su caso, la colaboradora dejaba un ramo de flores que incluía una cinta VHS. "Concretamente, una cinta VHS con la grabación del CECOPI", explicaba, "es de Salomé Pradas y tiene dedicatoria: 'La amistad es compartir, así que comparto contigo este marrón'".

La segunda ofrenda fue entregada por Inés Rodríguez, que portaba varias botellas de horchata. La colaboradora detallaba que iba a ofrecer al busto de Mazón "horchata de la 'terreta' valenciana". Pero, advertía: "Cuidado, esta no es la típica horchata de chufa, esta es como la gestión del colega este: de chufla".

Dani Mateo era el encargado de entregar al busto del expresident valenciano una tercera ofrenda: 47 céntimos en nombre de Maribel Vilaplana. "Son las vueltas de la máquina del parking al que Mazón acompañó a Vilaplana". Mateo confesaba que faltaba un euro ya que se lo había en una máquina de vending.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

