El lehendakari, Imanol Pradales, es partidario de que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga "estabilidad política" y acabe la legislatura porque, según ha dicho: "No estamos para nuevos ciclos electorales". En una entrevista en la Cadena SER, recogida por EFE, el lehendakari ha deseado que "el conjunto de los socios de la investidura sigan apoyando al Gobierno" porque ve preferible "que haya una estabilidad política en el conjunto del Estado" a que haya unas nuevas elecciones generales.

"Lo que me interesa como lehendakari es que Euskadi juegue a favor de la estabilidad en el conjunto del Estado y que el Estado tenga estabilidad suficiente", ha insistido Pradales. Asimismo el lehendakadi ha recordado que su partido, el PNV, siempre ha "intentado facilitar unos presupuestos públicos y una estabilidad presupuestaria en cualquiera de los instituciones" y, en este sentido, ha considerado que "es mejor que existan presupuestos (en España) a que no existan".

Sobre la financiación singular pactada entre los gobiernos español y catalán, ha confesado que le "preocupa que ese debate pueda utilizarse para atacar injustamente" al Concierto Económico, que es "solidario" porque Euskadi aporta "de forma neta al Fondo de Compensación Interterritorial", implica un "riesgo unilateral" y además está "blindado y amparado desde todos los órdenes en el ámbito legal".

En referencia a las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez el pasado sábado en el Comité Federal del PSOE, en las que sostenía que iba a gobernar con el apoyo del poder legislativo o sin él, el lehendakari ha señalado que "es muy importante que los socios de la investidura sigan manteniendo su apoyo al gobierno, porque si no, podría poner en peligro la legislatura".

Pradales se ha referido también a la conexión del tren de alta velocidad con Navarra, una cuestión que divide a las diputaciones de Álava y Gipuzkoa, ambas lideradas por el PNV, ya que la primera defiende que sea haga por Vitoria y la segunda por Ezkio-Itxaso. En este terreno el lehendakari ha coincidido con la opinión expresada este mismo lunes por el presidente de su partido, Andoni Ortuzar, quien ha defendido que deben de ser los informes técnicos del Ministerio de Transportes los que determinen la mejor opción.

Pradales ha pedido al Ministerio "que haga los deberes" y presente esos informes cuanto antes porque "Euskadi no se merece no estar subido ya al tren de alta velocidad". Mientras no lleguen esos informes, ha añadido, es necesaria "cierta cautela y no pronunciarse públicamente a favor de una u otra opción porque falta información".