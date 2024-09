El Gobierno ha tomado la decisión de presentar unos Presupuestos Generales del Estado de cara a 2025, sin fecha determinada aún, en una maniobra que señalan como "arriesgar", según ha podido confirmar laSexta a través de fuentes del Gobierno.

"Nos vamos a arriesgar" ha sido la frase textual por parte del Gobierno de cara a la confirmación de la presentación de los Presupuestos, ya que no cuentan con una mayoría parlamentaria para aprobarla. Entre otros aspectos, el próximo martes se aprueba de nuevo en el consejo de ministros la senda de estabilidad, en un mismo texto que ya se rechazó en julio en el Congreso.

A raíz de la posibilidad de que no se aprueben, las mismas fuentes señalan que no están "obligados a convocar elecciones" y que se seguiría funcionando con la prórroga presupuestaria si la oposición no acaba aprobando estos presupuestos.

Pese a que no hay una fecha fija para su presentación, desde el Gobierno sí se destaca que se hará en tiempo y forma. Esto implica como fecha límite el 1 de octubre de este año, en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, debe presentar las cuentas públicas tal y como recoge la Constitución.

A partir de ese día, los Presupuestos pasarán a una tramitación parlamentaria que, en el caso de ser aprobados, pasarían a estar en vigencia de cara al 1 de enero del nuevo año.