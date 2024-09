La cuestión de la financiación autonómica ha centrado el Comité Federal del PSOE de este sábado. Ante sus barones territoriales, algunos muy críticos con la idea de una financiación singular para Cataluña, Pedro Sánchez ha sostenido que este no es un debate "entre territorios, sino entre modelos" y que el Gobierno está dispuesto a reconocer la "singularidad" de todas las comunidades autónomas que así lo deseen.

Frente a esas voces críticas -postura que este sábado han reiterado públicamente el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, o el líder del PSOE de Aragón, Javier Lambán- varios líderes autonómicos han apoyado el punto más polémico del pacto entre el PSC y Esquerra Republicana para investir a Salvador Illa.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada ha sido, precisamente, el flamante president de la Generalitat, que llegaba al cónclave asegurando que venía a apoyar las "políticas de éxito" desarrolladas por el PSOE en los últimos años. Una vez dentro, ya a puerta cerrada, el líder del PSC ha defendido ante el resto de barones socialistas que la solidaridad territorial "no se ha puesto en duda".

"Que nadie lo dude. La solidaridad no se ha puesto, no se pone ni se pondrá en duda por parte del PSC. Lo he dicho en público y en privado, mi proyecto es un autogobierno fuerte -en el que se inscribe el acuerdo de financiación- y una implicación en la mejora de España en una Europa de horizonte federal. Cataluña no solo no se va, sino que vuelve", ha aseverado, según fuentes del PSC citadas por Efe.

Defienden que beneficia al resto de España

Pese a las caras serias que han podido verse en el interior, el presidente del Gobierno ha tenido que interrumpir varias veces su discurso ante los aplausos socialistas, un apoyo al secretario general que también se ha reflejado a la entrada del Comité. Así, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido ante la prensa que "toda la financiación es singular en este país" y que "lo fundamental para un ciudadano o una ciudadana es qué hacemos con los recursos que recaudamos".

Por su parte, la líder del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha sostenido que el acuerdo en Cataluña "abre el camino para que en el resto de territorios también se reconozcan las singularidades" y se ha mostrado convencida de que "va a ser beneficioso también para la Comunitat Valenciana".

En la misma línea, el líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido que "es bueno para España y para Galicia". También la líder del PSOE balear, Francina Armengol, ha insistido en la idea de que esta financiación singular no solo juega a favor de Cataluña, sino de todo el país.

"Los acuerdos que benefician sin duda a Cataluña también benefician al resto de España", ha asegurado la también presidenta del Congreso de los Diputados, que ha ahondado en la idea de que cada territorio tiene sus singularidades y deben tenerse en cuenta a la hora de gobernar: "No es posible el café para todos sin más", ha sentenciado.