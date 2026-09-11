Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, sobre las líneas rojas del Gobierno: "No querían enfadar a Marruecos"

El vicepresidente de la Asamblea en Ceuta por el PSOE, Melchor León, ha solicitado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Desde aquí le pedimos al presidente del Gobierno que lo cese de su cargo y que deje de insultarnos a todos, de reírse de nosotros".

Melchor León, vicepresidente y diputado del PSOE en Ceuta, critica al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis migratoria en la región. Según León, tanto el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sabían de antemano lo que sucedería, pero se optó por no molestar a Marruecos, considerándolo un socio estable. León, hablando como ceutí, afirma que el Gobierno ha intentado pisotear la dignidad de los ceutíes. Además, pide la dimisión de Marlaska, acusándolo de faltar al respeto cada vez que visita Ceuta.

Melchor León, vicepresidente y diputado de la Asamblea en Ceuta por el PSOE, no cesa en sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por su mala gestión ante la crisis migratoria de Ceuta. Tras la desclasificación de documentos, el debate político se ha centrado en si el Ejecutivo central y el de Ceuta sabían o no que algo de esta magnitud podía llegar a suceder. Para Melchor León, la respuesta es sí. Considera que se dice lo contrario para "no enfadar a Marruecos".

"Quiero dejar una cosa clara desde aquí: el delegado del Gobierno lo sabía con anterioridad", ha dicho sobre Miguel Ángel Pérez Triano, aunque aplica lo mismo para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según ha explicado este viernes en Más Vale Tarde, entiende que hay una línea roja en la actitud del Gobierno que pasa por no molestar nunca a Marruecos. "La idea era no molestar a Marruecos. Lo que querían es alabar a Marruecos", mantiene, en relación a las diversas ruedas de prensa convocadas y anuladas a lo largo del día de la llegada masiva.

Lo importante en esos momentos era dar la idea de que Marruecos "estaba colaborando, que era un socio estable en contra de la migración. Están ahí todas las convocatorias que hizo desde la Delegación del Gobierno", ha añadido el socialista.

"Estoy aquí hablando como ceutí"

Preguntado por si desde su propio partido, el PSOE, le han llamado al orden tras criticar la gestión del Ejecutivo de la crisis migratoria en Ceuta, León ha vuelto a ser muy sincero y contundente. Ha reconocido que sí, pero que seguirá hablando como ceutí que es.

"Sí, pero mire, yo estoy aquí hablando como ceutí, como caballa, como uno más de mis vecinos. Esto no va de colores políticos. Lo que estamos sufriendo en Ceuta va de la dignidad de todos los ceutíes y de que el Gobierno de España ha intentado pisotearlo y ha intentado ningunearlo", ha dicho.

Pide la dimisión de Marlaska

"El señor Marlaska es una persona que nos falta el respeto; cada vez que viene a Ceuta", ha lamentado Merchor León. Hay que recordar que el ministro Marlaska habló de una "inseguridad subjetiva" entre los vecinos. Por ello, no ha dudado en pedir su dimisión.

"Desde aquí le pedimos al presidente del Gobierno que lo cese de su cargo y que deje de insultarnos a todos, de reírse de nosotros".

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