El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid intenta pasar desaparecido en un acto del partido tras avalar los insultos a Sánchez

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha acudido este viernes al acto del partido en Arganda del Rey, aunque lo ha hecho con un perfil muy bajo, después de avalar que se llame "hijo de puta" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El galgo de Paiporta y el hombre del búnker de la Moncloa no puede salir a la calle sin que le canten el hit del verano, y cuando alguien grita ¡Pedro Sánchez', ya hay tres palabras que resuenan en todas nuestras cabezas", declaró el portavoz popular, a lo que añadió: "Sabemos que no podemos esperar nada de la persona que ha dejado arder la mitad de nuestro territorio para ver si podía rentabilizar políticamente una nueva catástrofe".

Sin embargo, en el acto del PP del arranque del curso político, en el que Feijóo y Ayuso han mostrado una sintonía total, Díaz-Pache se ha mantenido bien alejado de los periodistas para, según nos ha llegado a laSexta, tratar de enfriar la polémica que él mismo ha generado con la barbaridad que ha dicho.

Según afirmó este jueves el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Sánchez "abandonó, como ya hizo durante la DANA, a miles de ciudadanos, y permitió que el fuego arrasase sus casas y sus tierras sin mancharse los zapatos". Así, declaró que "no hay circunstancia donde Pedro Sánchez se vea más fuerte ante la desgracia, porque evita la responsabilidad y siempre encuentra a quién señalar", como a "Ayuso, Mazón o Mañueco".

"Siempre hay un culpable alternativo y jamás un líder al frente del país", manifestó el político, quien llegó a asegurar que el jefe del Ejecutivo "nos está robando el país". "Estamos combatiendo con fuerza su sectarismo, su deslealtad, su odio y su actividad criminal. Pedro Sánchez nos está robando el país", subrayó, tras lo que apuntó que la estrategia de Sánchez es "el 'divide y vencerás', la mafia, el desgaste institucional a través de la colonización, el enfrentamiento continuo a todos los niveles, de todos contra todos, reavivando viejos fantasmas del pasado, la amenaza, coacción a fiscales, jueces, altos cargos de la Guardia Civil, periodistas, políticos, y todos aquellos" que, dijo, estén "en contra de la deriva dictatorial a la que está llevando".