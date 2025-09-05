El PP de Madrid legitima los insultos al presidente del Gobierno: "Cuando alguien grita 'Pedro Sánchez', hay tres palabras que resuenan en nuestra cabeza"

Los detalles El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, quien ha calificado a Sánchez como "el galgo de Paiporta", ha cruzado todas las líneas rojas al acusarle de dejar arder media España para "rentabilizar de nuevo una catástrofe" tras la oleada de incendios que asoló a buena parte del país.

El portavoz del Partido Popular en Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificando los insultos hacia él como el "hit del verano". Díaz-Pache acusa a Sánchez de dejar arder media España para obtener beneficios políticos tras los incendios recientes, y lo tacha de "el galgo de Paiporta" y "el hombre del búnker de la Moncloa". Según el portavoz, Sánchez evita asumir responsabilidades y siempre busca culpables alternativos. Además, Díaz-Pache lo acusa de sectarismo, deslealtad y de llevar al país hacia una deriva dictatorial, utilizando tácticas de división y coacción.

Para el PP de Madrid, los insultos dirigidos al presidente del Gobierno son el "hit del verano". Así lo ha asegurado el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, quien ha insinuado que "cuando alguien grita 'Pedro Sánchez', hay tres palabras que resuenan en nuestra cabeza", haciendo referencia así a los cánticos de 'Pedro Sánchez, hijo de puta', que se han podido escuchar los últimos meses.

Díaz-Pache, quien ha calificado a Sánchez como "el galgo de Paiporta" y el "hombre del búnker de la Moncloa", ha cruzado todas las líneas rojas al acusarle de dejar arder media España para "rentabilizar de nuevo una catástrofe" tras la oleada de incendios que asoló a buena parte del país.

"Sabemos que no podemos esperar nada a la persona que ha dejado arder la mitad de nuestro territorio para ver si podía rentabilizar económicamente una nueva catástrofe", ha denunciado Díaz-Pache. Según él, Sánchez "abandonó, como ya hizo durante la DANA, a miles de ciudadanos, y permitió que el fuego arrasase sus casas y sus tierras sin mancharse los zapatos".

Para Díaz-Pache, "no hay circunstancia donde Pedro Sánchez se vea más fuerte ante la desgracia, porque evita la responsabilidad y siempre encuentra a quién señalar: Ayuso, Mazón, Mañueco... Siempre hay un culpable alternativo y jamás un líder al frente del país". Por ello, ha dicho, "el hombre del búnker de la Moncloa no puede salir a la calle sin que le canten el 'hit del verano'".

Además, el portavoz del PP en Madrid ha llegado a asegurar que el jefe del Ejecutivo "nos está robando el país". "Estamos combatiendo con fuerza su sectarismo, su deslealtad, su odio y su actividad criminal. Pedro Sánchez nos está robando el país", ha asegurado.

Según el 'popular', la estrategia de Sánchez es "el 'divide y vencerás', la mafia, el desgaste institucional a través de la colonización, el enfrentamiento continuo a todos los niveles, de todos contra todos, reavivando viejos fantasmas del pasado, la amenaza, coacción a fiscales, jueces, altos cargos de la Guardia Civil, periodistas, políticos, y todos aquellos que estemos en contra de la deriva dictatorial a la que nos está llevando".