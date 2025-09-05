Feijóo y Ayuso se mimetizan contra un Sánchez al que acusan de "dictador"

Los detalles Alberto Núñez Feijóo ha comparado al presidente del Gobierno con Franco: "Antes de Sánchez, el único que creía que las elecciones eran un incordio era Franco".

En plena sintonía para atacar a Pedro Sánchez. Los discursos del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, son casi indistinguibles. Ambos han cargado duramente contra el Gobierno este viernes en una primera semana del curso político en el que los 'populares' tratando de competir por el votante ultra de Vox, están acusando a Sánchez de implantar una "dictadura".

"Los señores de la izquierda necesitan vivir siempre de lo que no sucede para no hablar de los auténticos problemas que sí ocurre, y esto es el manual de estilo en cualquier dictadura", ha afirmado Ayuso, que ha pedido acabar con ese "régimen". "Basta de blanquear ese Estado dictatorial de Sánchez", ha añadido la presidenta madrileña.

Unas palabras muy similares a las de Feijóo, que ha asegurado que el líder del PSOE no convoca elecciones pese a que no tiene por qué hacerlo debido a que, como a los dictadores, las urnas le molestan. "Antes de Sánchez, el único que creía que las elecciones eran un incordio era Franco", ha afirmado el líder de la oposición.

Feijóo se mimetiza con Abascal por la migración

Pero si algo ha caracterizado al arranque del curso político es el más que evidente giro a la derecha del PP en materia migratoria. Feijóo está tratando de endurecer su discurso para tratar de competir por los votantes más radicales y ha vuelto a vincular migración con inseguridad y delincuencia.

"España tiene que abrir las puertas para quien viene a vivir legalmente, pero tiene que cerrarlas a aquellos que no aceptan ni cumplen las leyes españolas y que vienen a delinquir", ha afirmado el líder del PP.

Ayuso defiende a ultranza a Israel

Las protestas contra el genocidio israelí en Gaza han protagonizado la agenda de los últimos días tras el boicot del pasado miércoles al equipo Israel Premier Tech en la llegada de La Vuelta a Bilbao. Ayuso no ha dejado pasar la oportunidad de defender a Netanyahu y ha calificado las protestas como un "atentado".

"No solo han puesto en peligro a los corredores, sino que han perjudicado a la imagen de España, porque queda un país que, de manera violenta, atenta contra deportistas", ha afirmado.

De hecho, la líder del PP de Madrid ha comparado lo acontecido en Bilbao con el atentado terrorista que se cobró la vida de once atletas en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. "No es la primera vez que se atenta contra participantes israelíes, ha habido atentados como en las olimpiadas de Múnich", ha añadido Ayuso.