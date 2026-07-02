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Investigación en curso

Un policía, entre los 19 detenidos en una operación contra el blanqueo de capitales con varios agentes implicados

Los detalles Francisco de Jorge, juez de la Audiencia Nacional, y la Fiscalía Antidroga han lanzado un operativo que se deriva de la detención de Óscar Sánchez, exjefe de la UDEF, vinculado con ciertas mafias de la droga.

Operación policial contra el blanqueo de capitales
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Según han confirmado fuentes jurídicas a laSexta, la Fiscalía Antidroga y Francisco de Jorge, juez de la Audiencia Nacional, han lanzado una operación contra el blanqueo de capitales en la que ya se han realizado 19 detenciones. Entre los arrestados hay un agente de Policía.

Esta operación, desarrollada por la Guardia Civil, deriva de la investigación en la que se detuvo a Óscar Sánchez, antiguo jefe de la UDEF, tras descubrirse que guardaba unos 20 millones de euros en las paredes de su casa.

Fue entonces cuando se vieron los contactos que Sánchez tenía con algunos narcos colombianos y sus vínculos con ciertas mafias de la droga, motivo por el que dio comienzo una investigación que ha concluido con el juez De Jorge abriendo esta pieza separada sobre el blanqueo por la que ha habido al menos 19 detenciones.

En esta operación hay varios agentes de Policía implicados y, además de los arrestos, se están llevando a cabo varios registros.

Fue el 8 de noviembre de 2024 cuando detuvieron a Óscar Sánchez acusado de cohecho y blanqueo. Se le vinculó a un alijo de 13 toneladas de droga incautado en la operación Algeciras durante su segunda fase.

En la misma se contó con la estrecha colaboración de la Policía Nacional de Ecuador y supuso, en ese sentido, la mayor incautación en Europa en un solo contenedor y una de las mayores a nivel mundial.

La operación policial desarrollada el 6 de noviembre con la que se relacionó al jefe de la UDEF se saldó con 15 detenidos que fueron puestos a disposición judicial de la Audiencia Nacional.

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