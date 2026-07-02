Marlaska mantiene su confianza en la directora de la Guardia Civil pese a su imputación: "No hay nada que ocultar"

Los detalles Fuentes del Interior a laSexta han insistido en que "no hay nada que ocultar" y reiteran que tienen "máxima colaboración con la Justicia".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y en el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, tras conocer que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha acordado citarlos como investigados.

Así lo indican fuentes del Gobierno a laSexta, quienes insisten en que tanto Mercedes González como Manuel Llamas, seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y "mostrando la máxima colaboración con la Justicia en todo lo que se les requiera". Fuentes del Interior a laSexta han insistido en que "no hay nada que ocultar" y que "máxima colaboración con la Justicia". Desde Guardia Civil indican que Mercedes González "está tranquila" y "con ganas de colaborar con la Justicia".

El magistrado ha acordado la citación de los dos como investigados para el 16 de julio por prevaricación y obstrucción a la Justicia. El juez Pedraz les imputa por esos delitos en relación las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban.

Anticorrupción y el PP habían pedido sendas imputaciones, solicitando también nuevas diligencias de investigación contra el antecesor de Mercedes González en el cargo, Leonardo Marcos.

En un primer momento, la directora de la Guardia Civil negó haber mantenido reuniones con la fontanera del PSOE, aunque más tarde acabó reconociendo que mantuvo tres encuentros con Leire Díez.

A pesar de ello, desde el primer momento y hasta ahora, el ministro del Interior ha mantenido su confianza en Mercedes González. "Ella en ningún momento me dijo que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos de la trama o donde se hubiera hablado de la misma", señaló hace unas semanas Marlaska.

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