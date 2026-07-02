El Parlament aprueba los primeros presupuestos de Illa con el apoyo de ERC y Comuns

Los detalles Las primeras cuentas catalanas desde 2023 han salido adelante con los 69 votos de PSC-Units, ERC y Comuns -más un voto por error de JxCat- y los 66 'noes' de Junts, PPC, Vox, CUP y Aliança Catalana.

El Parlament ha aprobado los Presupuestos de la Generalitat para 2026, siendo las primeras cuentas públicas bajo la presidencia de Salvador Illa, con el apoyo de PSC-Units, ERC y Comuns, y la oposición de Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana. Este logro llega a mitad de legislatura y otorga estabilidad al Govern tras intensas negociaciones. Los Presupuestos, que ascienden a 49.162 millones de euros, priorizan la inversión en salud, educación y servicios sociales. La consellera Alícia Romero destacó la importancia de estas cuentas para el bienestar de Catalunya, mientras que los partidos opositores criticaron el enfoque fiscal y la falta de ambición.

El pleno del Parlament ha aprobado el proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2026, las primeras cuentas públicas que logra aprobar el Govern que preside Salvador Illa, con el apoyo de PSC-Units, ERC y Comuns y el voto en contra de Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana.

La aprobación llega casi en el ecuador de la legislatura catalana, y permite al Govern ganar oxígeno para lo que queda de mandato, después de unos meses de negociaciones con ERC y los Comuns marcadas especialmente por los acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, las primeras cuentas catalanas desde 2023 han salido adelante con los 69 votos de PSC-Units, ERC y Comuns -más un voto por error de JxCat- y los 66 'noes' de Junts, PPC, Vox, CUP y Aliança Catalana.

De hecho, la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha celebrado la noticia "porque Catalunya necesita estabilidad, necesita certezas y necesita herramientas para seguir transformando y para seguir avanzando", y ha agradecido a ERC y Comuns su capacidad de acuerdo.

Les ha agradecido haber priorizado lo que les une y les ha dado las gracias "por el trabajo, por la exigencia y por el compromiso", que ha hecho extensivo a CCOO, UGT, Pimec, Foment y la Taula del Tercer Sector Social.

Ha explicado las principales cifras de gasto e inversión de los Presupuestos, que ha calificado de récord, a la vez que ha destacado el gasto en salud, educación y servicios sociales de las nuevas cuentas: "De cada 4 euros, 3, es decir, el 75% del presupuesto, va a reforzar nuestro estado de bienestar".

Votos a favor

En el turno de intervención de los grupos, la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha avisado al Govern de que, con la aprobación de los Presupuestos, que ha considerado necesarios, "ya no hay excusas" para aplazar decisiones, no desplegar los acuerdos y no liderar, y ha subrayado que Catalunya gana capacidad de decisión.

Por su parte, la líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha exigido a los socialistas un plan anticorrupción por "algunos casos, otros son montajes", y ha advertido a Junts ante posibles acercamientos con el PP, ya que ha recordado que es un partido que se ha opuesto a los indultos, la amnistía y el catalán en las instituciones europeas, y también ha recordado sus los casos de corrupción de los populares.

El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Jordi Riba, ha criticado que las enmiendas presentadas por Junts al proyecto de Presupuestos de la Generalitat son "enmiendas a su propia historia", les ha acusado de intentar hacer una exhibición de fuerza al presentar un alto volumen de enmiendas, y les ha afeado querer gastar más con menos ingresos, bajando impuestos.

Votos en contra

El vicepresidente de Junts, Toni Castellà, ha acusado a Illa de gobernar con arrogancia a pesar de no tener mayoría absoluta, ha asegurado que los Presupuestos "no hay proyecto de país", le ha afeado que haya tardado 2 años en aprobarlos y ha sostenido que están lastrados por el déficit fiscal, y ha apostado por el concierto económico.

Desde el PP, su portavoz, Juan Fernández, ha criticado a Illa por sus pactos con ERC y Comuns: "Son los Presupuestos que necesita Salvador Illa para seguir gobernando y Pedro Sánchez para seguir resistiendo", y por las recetas económicas de las nuevas cuentas porque implican, según él, más impuestos para la clase media.

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha considerado que son unos malos Presupuestos que apenas se podrán ejecutar y que, a su juicio, representan un nuevo fracaso del Govern: "Estamos discutiendo el Presupuestos de toda una legislatura porque luego no habrá nuevos pactos", ha augurado.

La diputada de la CUP Laure Vega ha justificado el voto negativo al proyecto de ley de Presupuestos porque considera que no dan respuesta a las necesidades de Catalunya y les falta ambición, algo que ha pedido que adquiera la izquierda: "Estos presupuestos no están a la altura de este país".

La diputada de Aliança Catalana (AC) en el Parlament Rosa Maria Soberana ha acusado al Govern de Salvador Illa de buscar su "supervivencia política" con la aprobación de los Presupuestos, los ha calificado de rendición y ha cargado contra ERC por renunciar a la recaudación del IRPF en Catalunya y a la financiación singular.

Casi 50.000 millones de euros

Los Presupuestos aprobados incluyen un gasto total de 49.162 millones de euros, lo que supone un incremento de 4.604 millones (+10,3%), respecto al gasto realizado en 2025, sumando los suplementos de crédito al último Presupuesto aprobado, en 2023 (el incremento respecto a 2023 es de 9.126 millones un 22,8% más).

Contempla que la Generalitat recaude 1.517 millones de euros más en impuestos -entre propios y cedidos-, un 30,6% más, hasta alcanzar los 6.481 millones; y los ingresos no financieros previstos aumentan un 27,9% más, hasta los 48.231 millones, 2.063 millones más (+6,7%) que en 2025 del modelo de financiación.

El gasto conjunto de todos los Departamentos aumenta un 24,9% comparado con 2023, hasta 40.399 millones: Salud es la que tiene un mayor presupuesto (13.840 millones de euros, un 21,3% más que en 2023); le siguen Educación y Formación Profesional (8.356 millones, un 24,5% más); Derechos Sociales e Inclusión, (4.248 millones, un 28% más), y Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (3.453 millones, un 35% más).

Se contemplan inversiones por valor de 4.146 millones, 1.289 millones más (+45%) que en 2023, lo que supone el nivel de inversión prevista más elevado de la Generalitat desde 2010, aunque en 2022 y 2023 el nivel inversor se acercó a los 4.000 millones por la incorporación de los fondos Next Generation de la UE.

El camino hasta la aprobación

El camino hasta la aprobación de los Presupuestos ha sido más complicado de lo que auguraba el Govern que, en febrero, y tras alcanzar un primer acuerdo con los Comuns, aprobó en el Consell Executiu el proyecto para que iniciase la tramitación parlamentaria.

En marzo, al no lograr cerrar un pacto con ERC por la falta de avances en la recaudación del IRPF, Illa y el líder republicano, Oriol Junqueras, pactaron su retirada ante el riesgo de una derrota parlamentaria, con el compromiso de negociar las cuentas y que entraran en vigor antes de agosto.

En mayo, ERC rebajó sus condiciones respecto al IRPF, y pasadas las elecciones en Andalucía, ambas partes anunciaron el acuerdo tras pactar la línea orbital ferroviaria, la creación de una sociedad mercantil de inversiones del Estado en Catalunya y reforzar la Agència Tributària de Catalunya (ATC), entre otros compromisos.

Con los Comuns Illa ha asumido el compromiso de limitar las compras especulativas en vivienda (pendiente de aprobarse este julio), reformular la línea R-Aeroport, aumentar los recursos a política de vivienda y doblar la dotación del Plan de Barrios, entre otras medidas.

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