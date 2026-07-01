Mario Conde, Urdangarin, Rato y ahora Cerdán: la lista de políticos que publican libros de su paso en prisión para dar su versión

Los detalles Santos Cerdán ha publicado un libro sobre su caída en desgracia tras ser investigado por la UCO en el que evita comentar su relación con Koldo o con Servinabar.

Santos Cerdán ha publicado 'La caída', un libro en el que aborda el abandono que sufrió tras ser mencionado en informes de la UCO e investigado por corrupción. Cerdán se presenta como víctima de una conspiración, aunque omite detalles sobre su relación con Leire Díez y Koldo García, y su participación en Servinabar. Este tipo de libros, escritos desde la cárcel, son comunes entre personajes populares en España, como Mario Conde, quien también publicó obras basadas en su experiencia penitenciaria. Otros ejemplos incluyen a Iñaki Urdangarín y Julián Muñoz, quienes buscan contar su historia personal. Estos libros suelen justificar al autor y ajustar cuentas, como en el caso de Rodrigo Rato, quien se considera un chivo expiatorio. 'La caída' se suma a esta lista de obras autobiográficas.

Santos Cerdán ha publicado recientemente 'La caída', un libro en el que ahonda en el abandono que sufrió desde que apareció en informes de la UCO y empezó a ser investigado por corrupción.

Da su versión de los hechos, habla de una conspiración y se sitúa a sí mismo como víctima. Aunque no menciona cosas importantes como su relación con Leire Díez y Koldo García, o su participación en Servinabar.

El libro de Cerdán es el último, pero no el único en su clase. Multitud de personajes populares en España han escrito desde la celda. El pionero podría decirse que fue Mario Conde. El banquero pasó cinco años en prisión, y esa vivencia es parte relevante de dos de sus biografías.

Pero de la cárcel sacó dos libros más originales. El primero, 'Derecho penitenciario vivido', que más que un manual de derecho cuenta cómo se vive en prisión ese derecho. El segundo fue 'El Tao y la palabra', un libro espiritual donde se cita incluso a San Juan de la Cruz.

"Tenemos que conseguir que en las amargas experiencias del pasado, germinen esperanzas", dijo Conde.

Ideas similares

Salvo casos tan peculiares, en general, los libros tras la prisión suelen tener todos unas ideas en común. Ejemplo de ello son los libros de Iñaki Urdangarín y Julián Muñoz.

Podemos sacar extractos de cada libro, y que confluyan en la misma: "Quiero contar mi historia con mi propia voz", escribió el exmarido de la infanta Cristina; "hora de narrar algunas cosas simplemente como las viví", expuso Julián Muñoz.

Acusaciones y ajuste de cuentas

En estos libros, el autor se justifica y ajusta cuentas. Hay que buscar qué dice de quién, de qué acusa a quién. Como en el de Rodrigo Rato, que se considera chivo expiatorio del sinuoso Mariano Rajoy.

Rato escribió el libro con su mujer, mientras que otros los redactan periodistas o escritores tras horas de conversación. Pasó con Luis Roldán. El exdirector de la Guardia Civil no contó nada novedoso de sus corrupciones, un clásico de los libros de este género. A esta biblioteca se suma ahora 'La caída', de Santos Cerdán.

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