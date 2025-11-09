Moreno presume de "estabilidad" frente a una oposición a la que acusa de formar una “confluencia populista”

El contexto El presidente de la Junta de Andalucía asegura en el 17 Congreso del PP-A que sus rivales políticos quieren convertir a su comunidad "en un campo de batalla, de barro y de polarización".

Juanma Moreno se ha consolidado como el segundo presidente con más tiempo al frente de la Junta de Andalucía, con seis años y diez meses, solo superado por Manuel Chaves, quien lideró durante 19 años. Recientemente, Moreno fue reelegido con un 99,95% de apoyo tras una legislatura caracterizada por una mayoría absoluta que deberá revalidar el próximo año. En el 17 Congreso del PP-A, celebrado en Sevilla, Moreno destacó la estabilidad y serenidad de su gestión, aunque reconoció los desafíos que enfrenta ante una oposición unida en su contra. Con las elecciones en el horizonte, Moreno se prepara para enfrentar el clima político polarizado en Andalucía.

"Hemos sido capaces de darle a Andalucía algo muy preciado en estos tiempos de política convulsa: estabilidad, serenidad y confianza", exponía el líder 'popular', quien aseguró sentirse "muy ilusionado".

De esta manera, Moreno presumía de tener la receta para conseguir esa "estabilidad": "Frente a las provocaciones, nervios templados y datos, muchos datos", explicaba en el 17 Congreso del PP-A, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.

Sin embargo, esta receta no ha resultado infalible contra el resto de fuerzas políticas, algo con lo que tendrá que luchar durante los próximos meses. Para él, el enfrentamiento político lo protagoniza "una UTE, una Unión Temporal Electoral de todos los grupos de la oposición".

"Un campo de batalla"

"Una confluencia populista que quiere convertir a Andalucía en un campo de batalla, de barro, de polarización", dice refiriéndose otros partidos y la situación política. Lo que tampoco ayuda para el andaluz son, según indica, "las toneladas de mentiras sobre el Gobierno de la historia de Andalucía que más ha protegido la Sanidad".

Así, Moreno tendrá que lidiar con sus rivales políticos con las elecciones ya a la vista y después de la mayor crisis de su carrera, una que ha marcado un antes y un después en la comunidad andaluza y sus vecinos.

