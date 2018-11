Podemos y Ciudadanos critican el sistema de elección del presidente del CGPJ nombrado por PSOE y PP

El PP no aclara si Pedro Sánchez y Pablo Casado han negociado directamente para llegar a un pacto en el Consejo General del Poder Judicial. "Hasta donde yo sé, no conozco ese contacto. No puedo afirmarlo ni desmentirlo", explicaba Teodoro García Egea.

Defienden el sistema de elección y, como el Gobierno, señalan que es lo que dicta la Constitución. Además, desde el PP, Rafael Catalá defiende el nombramiento afirmando que es simplista hablar de personas puestas por PP o PSOE.

Es su respuesta a las críticas que hace Ciudadanos al sistema de elección, ya que para ellos "se vuelve a repartir el reparto de los jueces a cuotas de Gobierno y esta vez con un tercer invitado, que es Podemos".

Sin embargo, es una fórmula que tampoco gusta a Podemos pese a que como recuerda Ada Colau, mientras no se modifique participarán en ella para "que la elección sea lo mejor posible". Podemos argumenta que intervendrán para conseguir que haya más mujeres , algo que el PSOE da por hecho.