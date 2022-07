Podemos rechaza la necesidad de inversión militar en los próximos Presupuestos y aboga por destinar los esfuerzos a "la economía real, la de los hogares" para paliar la inflación. En esta línea se ha situado la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, en una rueda de prensa en la que ha detallado algunas de las medidas que Podemos desea llevar a cabo tras remarcar que los próximos Presupuestos son "la prueba del algodón" y los que podrían "devolver el horizonte político nítido al Gobierno".

"Como no estamos en guerra, sino sufriendo las consecuencias económicas y sociales de una guerra, lo que necesita la gente de nuestro país no es comprar bombas ni aviones de combate, es emplear los recursos y la riqueza que producimos entre todos para protegernos del impacto económico de esta situación, mantener las condiciones de vida y evitar un empobrecimiento masivo de la población", ha destacado la ministra, que ha asegurado que "no forma parte de los Presupuestos que España necesita invertir en armas porque lo diga una potencia extranjera", en clara referencia a la petición de Joe Biden.

En este sentido, Belarra ha afirmado que "hay transformaciones estructurales que la gente lleva mucho tiempo esperando y que no pueden esperar más": "Creo que los últimos acontecimientos y declaraciones han derivado en un momento de la legislatura en el que no se perciben unos objetivos políticos claros en la acción del Gobierno de coalición", ha destacado.

Así, ha lamentado que "cada vez más gente tenga la sensación de que es Podemos en solitario quien levanta las banderas que deberían ser la seña de identidad de un Gobierno progresista" y ha enumerado cuatro puntos "urgentes e importantes" que serán las prioridades de Podemos en los Presupuestos Generales de 2023.

Permisos de maternidad y paternidad, violencia machista y dependencia

En primer lugar, Podemos sitúa la prioridad de inversión pública en el sistema de cuidados y en avances feministas. "Proponemos aprobar con carácter inmediato una ley de familias que amplíe los permisos de maternidad y paternidad a 6 meses, que incluya una renta crianza de 100 euros al mes para cada niño de cada familia, así como permiso retribuido para el trabajador o la trabajadora de 7 días al año para cuidados".

También, ha indicado la ministra de Derechos Sociales, "debemos cumplir con nuestro compromiso de aumentar en 600 millones de euros la atención a la dependencia y ampliar el Plan Corresponsables con 200 millones de euros más para el año que viene. De esta forma podremos llegar a 1,2 millones de familias en España, doblando el número a las que se llega en la actualidad". Asimismo, Podemos apuesta por destinar más de 70 millones de euros en 2023 a la lucha contra la violencia machista.

Frenar la inflación

En segundo lugar, Podemos propone "establecer un precio máximo a los combustibles que ponga límite a la escalada de los precios" que se sufragaría "gracias al impuesto extraordinario a los beneficios de las energéticas".

La formación morada también aboga por bajar el precio del abono transporte "hasta que cueste 10 euros en todas las comunidades autónomas" y "cumplir de una vez por todas el acuerdo de gobierno prohibiendo definitivamente los cortes de suministros a personas vulnerables y haciendo que las deudas acumuladas por las personas y las familias en situación de vulnerabilidad sean asumidas por las empresas del mercado eléctrico".

Belarra también ha abogado por seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional "según las recomendaciones de la Comisión Técnica que ha asesorado al Ministerio de Trabajo" y aumentar en un 15% el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es el índice de referencia para la asignación de ayudas y subsidios estatales en función de los ingresos.

Podemos también pretende "actualizar las pensiones y los salarios de los empleados públicos de acuerdo a la inflación" en los PGE de 2023.

10.000 millones de euros para invertir en sanidad y educación pública

Ione Belarra ha concretado que la tercera prioridad de Podemos en los Presupuestos es invertir en sanidad y educación pública. En concreto, ha propuesto la creación de un fondo de 10.000 millones de euros destinados a estos dos fines.

"Como las competencias están transferidas, las comunidades autónomas podrían pedir financiación voluntariamente y deberían aportar un euro de sus presupuestos por cada dos euros que reciban de este fondo. Además, en el ámbito sanitario se debería destinar un cierto porcentaje como mínimo a la atención primaria y al sistema público de salud mental y, en el ámbito educativo, se debería destinar un cierto porcentaje como mínimo a la creación de nuevas plazas de educación infantil de 0-3", ha añadido.

Reforma fiscal

Por último, Podemos plantea que "todas estas medidas sean sufragadas con una reforma fiscal" que haga que "los que más tienen paguen lo que les corresponde. "No nos parece decente que tras dos gravísimas crisis económicas las grandes empresas y fortunas de nuestro país no hayan aportado ni un solo euro extra a hacer frente a la difícil situación", ha comentado la ministra.

Para ello, explica, "el impuesto extraordinario a las empresas energéticas debe ser de aplicación inmediata y las grandes empresas deben pagar al menos el mismo porcentaje de impuestos que las pequeñas, por lo que proponemos que el impuesto mínimo del 15% se establezca sobre todos sus beneficios".

Además, sostiene que "al mismo tiempo es urgente implementar un impuesto a las grandes fortunas estatal que evite la aparición de paraísos fiscales interiores como Madrid, que hacen competencia desleal a otros territorios".