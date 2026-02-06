'La Fiera', la película que nació de una tragedia para ser "un chute de vida": "Ha sido muy bonito"

Los detalles Este viernes la cinta de Salvador Calvo llega a la gran pantalla de la mano de una historia de cinco amigos amantes de la adrenalina. Cuatro de estos cinco hombres fallecieron practicando salto BASE, deporte extremo del que fueron pioneros en España.

Esta película cuenta su historia real, una tragedia que se ha repetido en varias ocasiones conmocionando al país. Sin embargo, el 'film' no pone el foco en el drama, sino "en una historia en la que se celebra la vida de estos amigos", tal y como narra uno de los protagonistas, Miguel Bernardeau, que interpreta a Armando del Rey.

Por su parte, Candela González asegura que en 'La Fiera' "hay un contrapunto de pasión, de vitalismo, de aventura y de vivir la vida". El último de este grupo de compañeros al que dijeron adiós, Carlos Suárez, falleció justo antes de comenzar el rodaje.

"Hubo un periodo de reflexión donde se paró el rodaje y con el consentimiento explícito de la familia y de su entorno se retomó en un entorno de homenaje increíble que creemos que es esta película", explica el actor Carlos Cuevas, que interpreta a Suárez.

Para la producción, tal y como cuenta Miguel Ángel Silvestre, que interpreta al cocinero Darío Barrio, fallecido en 2014 durante una exhibición, el apoyo de los familiares ha sido fundamental. "Ha sido muy bonito hacer el primer pase con la familia y ver que ellos estaban contentos con la celebración de sus familiares", agrega.

Así, dicen que esta película también es un homenaje a los familiares. Para Stephanie Magnin, ellos son los que siempre "están al lado" de estos deportistas, "las personas que más sufren si ocurre algo".

Este 6 de febrero la cinta que nació de una tragedia para ser "un chute de vida" verá la luz en los cines de todo el país para contar la historia de estos cinco amigos, leyendas del salto BASE.

