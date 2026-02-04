Ahora

Tellado avanza el 'no' del PP al "mal llamado escudo social": "No estamos dispuestos a tragar"

Los detalles Según Tellado, el decreto del escudo social traslada la responsabilidad de las administraciones a los particulares. También ha cargado contra la "regularización masiva" de migrantes.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una comparecenciaEl secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una comparecenciaAgencia EFE
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha dicho este miércoles que su formación no va "a tragar con un mal llamado decreto del escudo social", porque considera que no es tal, sino un intento de que los ciudadanos particulares asuman la responsabilidad de las administraciones.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Antena 3, al ser preguntado por el decreto "de escudo social", aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que incluye la moratoria de los desahucios. Al respecto, Tellado ha dejado claro que no están dispuestos a tragar con un decreto que no es un escudo social, sino que traslada la responsabilidad de las administraciones a los particulares.

Sobre las familias que podrían ser desahuciadas, Tellado ha subrayado que no hay que dejar a ninguna familia en situación de desamparo y que, para eso, están las administraciones públicas.

"La regularización masiva" de inmigrantes "es un disparate", según Tellado

Tellado también ha comentado que la regularización extraordinaria de migrantes que ha puesto en marcha el Gobierno es "una irresponsabilidad absoluta y permanente" y ha añadido que "la regularización masiva" de inmigrantes "es un disparate", que "tampoco" permite la legislación española.

"La regularización debe ser caso a caso, estudiando cada circunstancia y siempre velando por los antecedentes penales y policiales de cada una de esas personas", ha defendido el dirigente 'popular'. En este sentido, Tellado ha comentado que los 'populares' están "a favor de la regularización de los inmigrantes que vienen a España a trabajar" porque, como ha precisado, aquellos que "quieran venir a España a desarrollar un proyecto de vida, a trabajar, a cumplir las reglas de juego" del país, "las reglas democráticas, bienvenidos sean, porque España necesita inmigrantes".

Tellado opina que "una regularización masiva de inmigrantes va en contra del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo": "Va totalmente en contra de la línea que ha marcado la Comisión Europea y el Parlamento Europeo y creo que es una irresponsabilidad absoluta".

