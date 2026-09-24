"Plena colaboración": la promesa de Marruecos a Albares en Nueva York para poner fin a la crisis migratoria en Ceuta

Los detalles El ministro de Exteriores de España ha reiterado que quiere mantener una buena relación con Marruecos basada "en el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a los principios de la declaración conjunta de 2022".

Casi dos meses después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, España y Marruecos han debatido soluciones en Nueva York durante la Asamblea de la ONU. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se reunió con su homólogo marroquí, Naser Burita. Aunque los resultados del encuentro han sido limitados, Albares vuelve a España con la promesa de Marruecos de "plena colaboración" para resolver la crisis migratoria en Ceuta. Han discutido la devolución de migrantes sin derecho a protección internacional, pero no se han revelado detalles. Albares busca una relación basada en el respeto mutuo.

Casi dos meses después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, tras haber asegurado que Marruecos había ayudado desde el principio y de cambiar de idea y asegurar que "algo ha fallado" en la frontera por parte de los marroquíes, España y Marruecos se han sentado a debatir soluciones. Lo han hecho en Nueva York, aprovechando la celebración de la Asamblea de la ONU.

Así, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se ha reunido este jueves en Nueva York con su homólogo de Marruecos, Naser Burita. Un encuentro que se ha vendido a bombo y platillo desde su anuncio y que, por fin, ha llegado. Aunque los resultados han sabido a poco.

Porque lo único que ha celebrado Albares es que se vuelve a casa con una promesa del Marruecos de Mohamed VI: garantías de "plena colaboración" para poner fin a la crisis migratoria que se vive en Ceuta desde la entrada masiva de migrantes entre los días 30 y 31 de julio.

Ya lo dijo el ministro de Pedro Sánchez al confirmar su viaje a Nueva York: se iba a hablar del retorno de los migrantes. Y según el Ministerio de Exteriores, así ha sido. Han abordado la devolución de los migrantes que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio y que no tengan derecho a protección internacional, pero no ha trascendido ningún detalle de lo acordado. De nuevo, "plena colaboración", también, en este sentido.

Porque el ministro Albares ha reiterado que quiere mantener una buena relación con Marruecos basada "en el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a los principios de la declaración conjunta de 2022".

El encuentro se ha producido en la tarde de este jueves en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, dentro de la celebración de la Asamblea de la ONU y de la Semana de Alto Nivel de Naciones Unidas.

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