Carmen, en riesgo de desahucio por el fondo que ha comprado su vivienda de protección oficial: "Están jugando con la vida de las personas"

Más Vale Tarde conoce otros casos críticos como el de Maricarmen. En Écija, 91 familias vulnerables tienen miedo después de que sus viviendas de protección oficial hayan sido compradas por un fondo de inversión.

En Écija, Sevilla, hasta 91 familias que vivían en un bloque de protección oficial ahora temen por sus casas después de que la empresa municipal de vivienda quebrara y, tras salir el inmueble a subasta, haya sido adquirido por un fondo de inversión.

La protección de suelo público termina en poco tiempo y los vecinos tienen claro que corren riesgo de desahucio. Todos ellos pagan un alquiler social de menos de 80 euros al mes desde hace 20 años y tenían hasta el año 2030 para seguir así. Incluso en esa fecha se les ofrecía la posibilidad de comprar la vivienda, descontándoles todas esas mensualidades.

Ahora, tras la segunda reunión con la nueva propiedad, aseguran tener miedo porque no les ha gustado ni el resultado ni el tono de la empresa.

Carmen, portavoz de los vecinos, explica en Más Vale Tarde que estas viviendas están destinadas a personas con pocos recursos y que, de todas las solicitudes, se eligieron aquellas que tenían menos capacidad económica.

"Están jugando con la vida de las personas, porque es que nos está costando la vida", afirma esta mujer, que también denuncia que se encuentran "dejados de la mano de Dios" por parte de la propiedad, que no está asumiendo su responsabilidad en las tareas de mantenimiento del edificio, que han tenido que afrontar ellos mismos.

La vecina sostiene que desde el Ayuntamiento no les están ofreciendo solución, ya que, según ella, "están más a favor del fondo buitre, que de 91 personas que no sabemos dónde nos van a meter, porque somos vulnerables".

Ante esta incierta situación, Carmen tiene claro que ella y sus vecinos van a plantear batalla: "Vamos a resistir porque son nuestras viviendas".

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