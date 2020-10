Ni el Govern, ni el Parlamento ni el Ayuntamiento de Barcelona. Ningún representante de las instituciones catalanas estarán representadas en el acto de Felipe VI y Pedro Sánchez ese viernes en la capital condal.

La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, anunció esta semana que ningún miembro del Ejecutivo catalán asistirá y apunto: "El Govern sólo espera del rey que se disculpe por su discurso partidario e incendiario del 3 de octubre de hace tres años. En los actos donde haya la presencia del rey, el Govern no estaremos presente".

El monarca asiste a la entrega de premios de la nueva edición de BNEW, Barcelona New Economic Week, tras la polémica ausencia en la entrega de despachos a jueces en la capital catalana. Según explicó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se evitó entonces su presencia en Barcelona por motivos de convivencia, ante la inminente sentencia sobre la inhabilitación de Torra y el aniversario del 1-O.

Torrent, pos su parte, ha asegurado que la Cámara autonómica no asiste y que desde el discurso del 3 de octubre -tras el referéndum ilegalreferéndum ilegal- la "monarquía no es bienvenida, no es bien recibida" en Cataluña. Ha apuntado a que entre los catalanes hay "tres grandes consensos" en torno "a que son favorables a los principios republicanos, y de resolver el conflicto con el Estado de forma democrática, y también están a favor de la amnistía".

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha alegado que no acudirá a actos con el rey "hasta que la Casa Real no dé las explicaciones que debe a la ciudadanía" sobre "hechos graves" y "malas prácticas" que afectan a la monarquía, en referencia a la presunta fortuna del Juan Carlos I y la marcha del rey emérito de España.

"Me gustaría aclarar que yo como alcaldesa de la ciudad de Barcelona por supuesto voy a participar en la inauguración de esta semana de la nueva economía y como ciudad vamos a estar completamente implicados en este foro", ha subrayado la alcaldesa.

Pero "personalmente yo no voy a participar en los actos protocolarios con el rey", ha precisado la alcaldesa, porque "las instituciones debemos respetarnos las unas a las otras pero siempre desde el principio de transparencia".

Protestas contra su presencia

El independentismo catalán se ha organizado para mostrar su disconformidad con Felipe VI. Dichas protestas tienen como principal organizador a los denominados Comités por la Defensa de la República (CDR). No obstante, como es habitual en las manifestaciones separatistas, estos grupos también han contado con la colaboración de sindicatos y partidos políticos. Los CDR han establecido como hora clave las 10:00 horas de este viernes —el rey estará presente en la Barcelona a las 11:30, concretamente en la Estación de Francia donde participará en la entrega de premios del Consorcio de la Zona Franca.

Hay además convocada una cadena humana y una reunión para la quema de fotos del rey. En esta línea, el independentismo ha apostado por un mensaje escueto, pero claro: "Catalunya no tiene rey".