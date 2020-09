El diputado de Esquerra Republicana Gabriel Rufián se ha referido a las declaraciones en las que Pablo Casado aseguró que "al rey Felipe lo votamos los españoles, pero a Garzón y a Iglesias no". Lo ha hecho en la sesión de control al Gobierno, en la que también ha insinuado que el monarca es un diputado más de Vox.

"Vox tiene 52 diputados en esta cámara, pero en total tiene 53, uno de ellos en la Zarzuela. Esto es dramático. La derecha y la ultraderecha tienen razón, a Felipe VI le votó un español, Francisco Franco", ha dicho acompañando su discurso con una fotografía del rey junto al dictador.

Las declaraciones del dirigente independentista han provocado los abucheos de varios diputados. Uno de ellos ha llegado a gritar 'viva el rey' y, posteriormente, Pablo Casado ha solicitado a la presidenta de la cámara que retirase las palabras del diputado independentista.

"¿Cree que los presidentes de otros parlamentos no se referirían a esta intervención? No todo vale. Basta ya, señora presidenta", ha pronunciado el líder del PP, a lo que Meritxell Batet le ha contestado: "Mi papel como presidenta es respetar la libertad de expresión y no se han vertido insultos. Les pido, por el bien de la imagen de esta cámara, respeto, contención y educación".

Casado solicita que se retiren las palabras de Rufián y Batet contesta: "Mi papel como presidenta es respetar la libertad de expresión"

Por su parte, el ministro de Justicia, al que iba dirigida la intervención de Rufián, ha señalado que no comparte "su análisis" y ha asegurado que defenderá hasta "la última gota" de su "sangre a la monarquía y al Estado de Derecho".

Pero este no ha sido el único momento en el que la Casa Real y el rey Felipe VI han sido protagonistas de las intervenciones de los diputados en la sesión de control.

Pablo Iglesias también se ha referido a las declaraciones de Casado, asegurando que para el PP "el fundamento del poder soberano no es el parlamento". "El problema de eso es que es antidemocrático y anticonstitucional. Cuando ustedes identifican a la derecha con la monarquía le están quitando años de vida", ha añadido el vicepresidente.

Casado acusa a Sánchez de crear "una crisis institucional"

El líder del PP se ha dirigido a Pedro Sánchez durante esta sesión para preguntarle "cómo pretende proteger a los españoles creando una crisis institucional y consintiendo los ataques de su socio al rey".

Asimismo, le ha pedido que "cese a su Gobierno radical y rompa con sus socios" porque, a su juicio, el presidente del Gobierno está "degenerando las instituciones y arruinando a los españoles por un puñado de votos".

Tras esta intervención, el líder del Ejecutivo ha cuestionado la actuación del dirigente 'popular' durante la pandemia, en la que se ha dedicado a "insultar e inventar amenazas ficticias".

Protegemos a los españoles de amenazas reales, no de las que usted se inventa, y lo hacemos con las medidas que estamos tomando"

"No voy a entrar en sus provocaciones semanales. Protegemos a los españoles de amenazas reales, no de las que usted se inventa, y lo hacemos con las medidas que estamos tomando. Pero, ¿qué está haciendo usted aparte de insultar e inventar amenazas?", ha señalado.

En cuanto a la figura de la monarquía, le ha instado a cuidar mucho lo que dice cuando "se erige como defensor de la Casa Real" porque "también se erigieron garantes de la unidad de España frente a los independentistas y mira cómo acabamos".

Marlaska defiende la figura del rey

En otro momento de la sesión de control, el ministro del Interior se ha dirigido a Macarena Olona asegurando que "el jefe del Estado" tiene un "respeto absoluto y el respaldo del Gobierno".

Mientras, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha vuelto a insistir en que la ausencia del rey en Barcelona se decidió de manera conjunta entre el Gobierno y la Casa Real. "Se valoró la proximidad del 1 de octubre, la cercanía de una sentencia complicada, la seguridad y la convivencia", ha apuntado al respecto.

Asimismo, ha asegurado que "se intentó cambiar la fecha pero no fue posible" y ha destacado que el monarca no fue la única persona que no asistió al acto de los jueces, sino que "faltaron muchas personalidades".