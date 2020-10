El próximo viernes 9 de octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a la entrega de unos premios junto al rey Felipe VI. Se trata del evento BNEW (Barcelona New Economy Week) —en español, Semana de la Nueva Economía de Barcelona—, organizado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. Este viaje del monarca a la ciudad condal llega tras su polémica ausencia en la entrega de despachos a los jueces.

El acto inaugural celebrado este 6 de octubre también contará con representación institucional, aunque del ámbito local: estará presidido por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

No obstante, la política no acudirá a la gala del viernes y a ningún encuentro con el monarca "hasta que la casa real no dé las explicaciones que debe a la ciudadanía" sobre "hechos graves" y "malas prácticas" que afectan a la monarquía, según expresaba en declaraciones a la prensa el pasado 5 de octubre. Tampoco asistirá el máximo responsable de la Generalitat, el presidente interino, Pere Aragonès.

Qué es el BNEW

En palabras de los organizadores, el BNEW "es un evento híbrido y profesional cuyo objetivo es impulsar la recuperación económica y posicionar a Barcelona como capital de la nueva economía". Si bien el Mobile World Congress —este año cancelado por el coronavirus—, estaba centrado en la tecnología, el BNEW se divide en hasta cuatro sectores: logística, comercio electrónico, inmobiliaria e industria digital.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona informaba el pasado 21 de septiembre de que un tercio de los 6.500 inscritos hasta la fecha eran extranjeros. No obstante, la gran mayoría de los asistentes acudirán telemáticamente: "Se espera que más del 90% de los participantes asistan de forma digital, por ello, mediante el uso de Inteligencia Artificial, se cruzarán los datos de todos los registrados para poner en contacto de forma directa y concreta a la oferta con la demanda", escribe la entidad.

Dónde y cuándo se celebra el BNEW

El evento acogido por la ciudad condal da comienzo este martes 6 de octubre. Tendrá una duración de cuatro días, hasta el 9 de octubre, y se divide (presencialmente) en tres localizaciones: la Casa Seat (passeig de Gràcia), Movistar Centre (plaça de Catalunya) y la Estació de França (avda. del Marquès de l'Argentera).

En total, el BNEW contará con 160 horas de contenidos, mientras que las jornadas tendrán un horario aproximado que va de las 11:00 horas hasta las 19:00 horas. La inauguración de este martes es a las 10:30 en la Estación de Francia de Barcelona.

Con respecto a la aparición de Felipe VI junto a Pedro Sánchez, el Consorcio de la Zona Franca informa en su página web de que será en el momento de la entrega de premios a Mejor Innovación, que se llevará a cabo el viernes 9 de octubre a las 11.30 horas, también en la Estación de Francia.

El BNEW es un evento creado para la reactivación de la economía, especialmente ante la crisis provocada por la COVID-19. Entre los temas que se discutirán destacan algunos como la repercusión del brexit en el sector logístico, los beneficios de la Inteligencia Artificial en la economía o la falta de vivienda asequible. Los actos contarán con unos 300 ponentes, 30 debates y 25 entrevistas, y llegarán a su fin a las 19:00 horas del próximo viernes.