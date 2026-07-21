Las 'Cucarachas' contra el poder en India: así es el movimiento juvenil que desafía al Gobierno

Los detalles El nombre nació como una broma en redes después de que el presidente del Tribunal Supremo indio les tildase de serlo. Denuncian que el sistema educativo está diseñado para perpetuar las clases sociales.

El movimiento 'Cucarachas', surgido del descontento juvenil en India, amenaza con desestabilizar al Gobierno al denunciar que el sistema educativo perpetúa las clases sociales, impidiendo el avance de los más pobres. Su nombre proviene de una broma en redes, tras ser llamados así por el presidente del Tribunal Supremo. Las protestas en Nueva Delhi están generando disturbios, con críticas hacia la Policía por su violencia. Exigen la dimisión del ministro de Educación por irregularidades en exámenes. Sonam Wangchuk, destacado activista, apoya con una huelga de hambre, reavivando el movimiento como símbolo de cambio para la generación Z india.

El movimiento 'Cucarachas' amenaza con provocar una crisis en el Gobierno indio. Denuncian que el sistema educativo está diseñado para perpetuar las clases sociales, para evitar que los más pobres puedan llegar a ser lo que quieran.

El nombre de este movimiento, que nació del enfado de los jóvenes del país, surgió como una broma en redes después de que el presidente del Tribunal Supremo indio les tildase de serlo. Ahora, ellos lo han adoptado como emblema.

Los jóvenes llenan las calles de Nueva Delhi con protestas que están causando importantes disturbios. "Lo que ha hecho la Policía, apaleando a jóvenes en la cabeza es una vergüenza", critica Abhijeet Dipke, fundador del movimiento.

En concreto, piden la dimisión del ministro de Educación, a quien responsabilizan de filtraciones e irregularidades en exámenes oficiales. Sonam Wangchuk, ganador del considerado como el Nobel asiático, lleva 22 días en huelga de hambre en solidaridad con ellos. "La verdad y la no violencia son mi camino y la justicia es mi objetivo, así que les apoyo", destaca.

Ahora, su detención ha reavivado las protestas de 'los cucarachas', erigidos en alternativa para la generación Z india.

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