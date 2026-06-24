La petición de Junts a Sánchez: "Apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir"

¿Qué ha dicho? Nogueras ha señalado que durante el Pleno ha escuchado "muchas lecciones morales, muchas preguntas y muchas lamentaciones", pero ninguna propuesta para salir del actual bloqueo.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, considera que el presidente Pedro Sánchez está "tocado y hundido" y debería apartarse para dejar paso a otro candidato. Critica la corrupción y la falta de mayoría parlamentaria del Gobierno, que, según ella, fortalece a la extrema derecha. Nogueras insta a Sánchez a seguir el ejemplo del exprimer ministro británico Keir Starmer y dimitir. Junts rompió el acuerdo de investidura por incumplimientos con Cataluña, y Nogueras critica al bloque de izquierdas español por su fracaso. Moncloa tacha de "absurda" la petición de dimisión, mientras el PP sugiere que Junts apoye un cambio de Gobierno.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ve al presidente Pedro Sánchez "tocado y hundido" y, como viene rechazando el adelanto de las elecciones generales, debería contemplar otra opción, la de "apartarse" y dejar paso a otro candidato a la investidura. "Nunca debe morir todo un pueblo por un hombre solo", ha señalado.

Nogueras sostiene que a la corrupción que azota su Gobierno y el PSOE se le une la falta de una mayoría parlamentaria que Junts propició al no ver cumplido el acuerdo de investidura y considera que ahora no es el momento de "aferrarse al poder por el poder" porque, según ha advertido, eso sólo hará más grande a la extrema derecha. "Y nosotros no queremos a la extrema derecha", ha dicho.

Por eso, los de Carles Puigdemont han reclamado a Sánchez una propuesta "atrevida" que confía en que medite "con serenidad" teniendo en cuenta que ya está "tocado y hundido", y es que siga el ejemplo del ya exprimer ministro británico Keir Starmer y dimita para dejar paso a otro candidato.

"Hoy no tiene ni mayoría ni legitimidad para ocupar el poder y a veces es necesario que un hombre muera por un pueblo, pero nunca debe morir todo un pueblo por un hombre solo", ha justificado la independentista catalana parafraseando a Salvador Espriu.

En el Gobierno tienen "miedo a moverse"

Nogueras ha dicho que durante el Pleno ha escuchado "muchas lecciones morales, muchas preguntas y muchas lamentaciones", pero ninguna propuesta para salir del actual bloqueo porque, según le ha soltado a Sánchez, "tienen miedo". "Tienen miedo a moverse, por eso piden que se muevan los demás", ha apostillado.

La portavoz de Junts entiende que el hecho de que su formación rompiera el acuerdo de investidura en noviembre de 2025 por incumplimiento de los compromisos con Cataluña ha "incomodado" y "molestado" a "muchos", porque "nunca antes Cataluña había condicionado a Madrid" como lo han hecho sus siete diputados.

Pero "no nos hemos dejado engullir por la alfombra roja del poder, no nos hemos dejado seducir por las abrazos del patio de la Moncloa y tampoco hemos confundido la cordialidad con la sumisión ni la foto y el titular con los resultados tangibles", ha enumerado.

Y si "molesta" esta forma de hacer de Junts es precisamente porque, según ha puesto de relieve, "por primera vez en muchos años Cataluña ha aguantado la posición" y porque en su partido "nunca" han olvidado de dónde vienen y para quién trabajan.

Nogueras entiende que esta forma de actuar es "poco compatible" con la manera de hacer del bloque de izquierdas español porque, a su juicio, la fórmula de Sumar Podemos, los Comunes, ERC en Madrid ha sido un "fracaso".

"Se han dedicado a hacer tuits y proclamas en contra del régimen, pero cuando toca votar, lo sostienen y, lo que es más peligroso, lo blanquean y lo maquillan", ha criticado, para censurar que "algunos" prometieran que iban a Madrid a defender a Cataluña y hayan acabado "agrandando a los del 155 a cambio de nada".

No se puede hacer más grande a la extrema derecha

Nogueras sostiene que la corrupción de una Moncloa de izquierdas o de derechas es igual de grave y, por ello, ha advertido que la actual situación sólo está sirviendo para fortalecer a la extrema derecha. "Que el Gobierno bloquee nuestras leyes hace grande la extrema derecha, la corrupción hace grande la extrema derecha, sus incumplimientos en Cataluña hacen grande la extrema derecha y aferrarse al poder por el poder hace grande la extrema derecha", ha dicho.

Y dado que hace caso omiso a las peticiones de adelanto electoral que está realizando una mayoría parlamentaria, en la que está Junts, Nogueras le ha pedido que, para evitar que la extrema derecha entre en un próximo Gobierno, se "aparte" y deje el camino libre a otro candidato.

"Todo no puede quedar paralizado por la situación personal o política de una sola persona", ha enfatizado la representante de Junts, incidiendo que ya van "muchos meses" que "una parte de la energía política se está dedicando a gestionar las consecuencias de los problemas" que envuelven a Sánchez.

"Señor Sánchez, sus incumplimientos, su incapacidad de mantener la mayoría, la corrupción, hacen insostenible esta situación, y lo que le planteamos ahora es un ejercicio de parlamentarismo noble", ha concluido.

Moncloa tacha de "absurda" la petición de Junts y el PP pide que apoyen el cambio de Gobierno

En Moncloa no dan ninguna importancia a la petición de Junts de este miércoles para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dimita. Es más, según fuentes del Gobierno a laSexta, lo consideran una "petición absurda" e incluso ironizan con las palabras de Nogueras. "Si quiere ponemos a Puigdemont", nos dicen en el Gobierno.

Por su parte, fuentes PP a laSexta han asegurado tras la intervención de Nogueras que "no entramos en estos capotes" ni "en ocurrencias discursivas". "Que apoyen el cambio de Gobierno desde hoy, si no siguen siendo cómplices. ¿Cuántas sentencias necesitan? ERC sube en Cataluña y Junts baja. Si quieren sacarles, les sacamos hoy", han indicado.

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