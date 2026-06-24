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Sánchez saca la cara por Zapatero y niega "cualquier trato de favor" del Gobierno en el rescate de Plus Ultra

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha recordado que Zapatero fue quien "nos sacó de la guerra de Irak" y defendió "el entendimiento entre los pueblos" en España. "Sabemos lo que representa para la derecha", ha destacado.

Imagen de archivo de Pedro Sánchez. Imagen de archivo de Pedro Sánchez.Agencia EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha seguido manteniendo su férrea defensa a José Luis Rodríguez Zapatero, recalcando que durante su legislatura "no hubo ni un escándalo". "Le avala la presunción de inocencia", ha recordado.

Además, ha recordado que Zapatero fue el presidente del Gobierno que "nos sacó de la guerra de Irak" y defendió "el entendiemiento entre los pueblos" en España.

Noticia pendiente de ampliación.

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