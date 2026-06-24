Moncloa considera "absurda" la petición de Junts a Sánchez para que dimita: "Si quieren ponemos a Puigdemont..."

El contexto Según Nogueras, Sánchez está tocado y hundido. Le ha indicado que "no tiene mayoría parlamentaria, pero que tampoco tiene legitimidad para seguir siendo presidente del Gobierno".

En Moncloa desestiman la petición de Junts para que Pedro Sánchez dimita, considerándola "absurda". Fuentes del Gobierno ironizan sobre la propuesta diciendo: "Si quiere ponemos a Puigdemont". Miriam Nogueras, portavoz de Junts, instó a Sánchez a apartarse si desea seguir en el Gobierno, argumentando que está "tocado y hundido" y carece de legitimidad. Nogueras critica los casos de corrupción que afectan al presidente y sugiere que deje paso a alguien capaz de cumplir. Desde el Ejecutivo, insisten en que Sánchez tiene razones para gobernar y sugieren que Junts promueva una moción de censura si desean otro presidente.

En Moncloa no dan ninguna importancia a la petición de Junts de este miércoles para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dimita. Es más, según fuentes del Gobierno a laSexta, lo consideran una "petición absurda" e incluso ironizan con las palabras de Nogueras. "Si quiere ponemos a Puigdemont", nos dicen en el Gobierno.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le ha mandado un mensaje a Sánchez durante su intervención en el Congreso: si quiere seguir en el Gobierno se tiene que apartar.

Según Nogueras, Sánchez está tocado y hundido. Además, le ha indicado que "no tiene mayoría parlamentaria, pero que tampoco tiene legitimidad para seguir siendo presidente del Gobierno".

De esta manera, Nogueras lo ha dicho claramente. Ha asegurado que todos los casos de corrupción que le afectan están siendo un problema para el país, y que lo mejor que puede hacer es apartarse, marcharse y dejar su sillón de la Moncloa.

"Hay una mayoría que no queremos que la extrema derecha ocupe el poder: apártese y deje que este parlamento ponga a alguien que tenga la capacidad de cumplir", le ha instado Nogueras.

En Moncloa, en cambio, no le dan ninguna importancia a estos comentarios. Dicen que es una petición "absurda". "Sánchez tiene sobradas razones para seguir gobernando. Si quieren otro presidente que apoyen una moción de censura", indican fuentes del Ejecutivo a laSexta. Además, un destacado diputado del PSC ha indicado a laSexta que Junts ya no sabe qué hacer para ser noticia y llevarse el titular en los debates.