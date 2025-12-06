Ahora

Los trastos a la cabeza

Crispación y guerra política en un aniversario de la Constitución marcado por las acusaciones entre PP y PSOE

Los detalles El presidente del Gobierno ha denunciado el "desmantelamiento y debilitamiento de la sanidad pública" tras las últimas informaciones sobre el Hospital de Torrejón, mientras que Isabel Díaz Ayuso le ha acusado de "deber el Gobierno a los socios de Josu Ternera".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Día de la Constitución.
Este sábado 6 de diciembre se celebraba el 47º aniversario de la Constitución de 1978. Pese a considerarse uno de los momentos que marcó un antes y un después en el país y recordar el consenso y la concordia que permitieron su aprobación, este día se celebra en pleno panorama de crispación y guerra política entre el Partido Popular y el PSOE.

Un escenario de acusaciones cruzadas ha protagonizado la jornada con una oleada de pullas lanzadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Por su parte, la 'popular' ha recordado a José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, horas después de que el juez de la Audiencia Nacional ordenara su búsqueda, detención e ingreso en prisión y emitiera una nueva orden europea de detención contra el que considera "uno de los máximos dirigentes de ETA".

"Sánchez le debe el Gobierno a los socios de Josu Ternera", ha expuesto este sábado. Mientras, el líder socialista hacía referencia a la polémica del hospital de Torrejón, en el que se habrían recibido instrucciones para alargar listas de espera y centrarse solo en los procedimientos más rentables. Ha señalado la importancia de "consagrar el derecho a la salud pública de todos y no el negocio de unos pocos que siempre son las mismas empresas afines a administraciones del Partido Popular".

Ayuso contraataca

El presidente del Gobierno habla de "un desmantelamiento y un debilitamiento de la sanidad pública" a la vez que Ayuso intenta defenderse contraatacando, como no podía ser de otra forma. Así, esta a indicado que en el Gobierno han exagerado. "Exageran hasta crear auténticos escándalos de cualquier cosa que tenga que ver con la gestión de las comunidades del Partido Popular", ha explicado.

A su vez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado este 6 de diciembre para recordar el caso Salazar, exasesor de Moncloa que ha sido denunciado por acoso sexual a varias exempleadas, y es que cree que Sánchez lo sabía y lo tapó.

"Tras seis años conviviendo con él en Moncloa, tenía que tener conocimiento de las denuncias hacia su actitudes, en mi opinión, punibles y con responsabilidad penal", ha expuesto. Las últimas informaciones sobre el exasesor han dado que hablar en filas 'populares', donde sospechan de lo qué podrían saber los socialistas sobre este tema.

