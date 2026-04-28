Pérez de los Cobos atribuye a la DAO de Eugenio Pino la gestión de los fondos reservados de la Kitchen

El coronel de la Guardia Civil y exdirector del gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior, Diego Pérez de los Cobos, a su llegada a la Audiencia Nacional

¿Qué ha dicho? El coronel jubilado de la Guardia Civil ha declarado que "nunca" detectó "ninguna irregularidad" y que el sistema de control de los fondos reservados que establece la ley y la orden regulada "funcionó".

El coronel jubilado de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, ha testificado en el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional. Durante el tiempo en que un operativo parapolicial espiaba a Luis Bárcenas, extesorero del PP, Pérez de los Cobos era responsable del control de los fondos reservados. Afirmó no haber detectado irregularidades y que el sistema de control funcionaba conforme a la ley. Señaló que la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional gestionaba los fondos reservados de la operación Kitchen. Explicó que los gastos reservados no siguen el control general del Estado, y no recordaba que la operación Kitchen apareciera en los documentos ministeriales.

El coronel jubilado de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos ha declarado este martes como testigo en el juicio por el caso Kitchen que se celebra en la Audiencia Nacional. En la época en la que un presunto operativo parapolicial espiaba al extesorero del PP Luis Bárcenas, Pérez de los Cobos era el responsable del control de los fondos reservados y de los posibles pagos que se hiciesen a dicha trama.

Según Pérez de los Cobos, durante su etapa no detectó "ninguna irregularidad" y habla de un sistema de control de los fondos reservados que funcionó como "establece la ley y la orden regulada". En su declaración, ha atribuido a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional la gestión de los fondos reservados de la Kitchen.

El coronel jubilado ha asegurado que no recuerda que la operación Kitchen apareciera en los documentos de los fondos reservados del Ministerio del Interior, si bien ha argumentando que "el listado de operaciones" que llegaba mensualmente llegaban "al centenar o a los dos centenares".

Los gastos reservados "no están sujetos al control general del resto de gastos del Presupuesto General del Estado", sino que se establece un tipo de control que "salvaguarda la condición de secreto que tiene la finalidad última en la que se emplean estos fondos", ha comentado.

Del mismo modo, ha explicado que en los documentos de control se establecen conceptos genéricos "como el pago a colaboradores, así en plural". "Puede haber una operación en la que haya 25 colaboradores y a la Secretaría de Estado lo que llega es el global de lo consumido en el mes anterior en cuanto a pago a colaboradores de la operación", asegura.

Pérez de los Cobos también ha comentado que "nunca" llegaron al gabinete 'recibís' de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas acusado en esta causa, y que tampoco recuerda ningún gasto nominativo de Enrique García Castaño, quien era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y llegó a estar acusado en el juicio, aunque la causa se archivó para él por motivos médicos.

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