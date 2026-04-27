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Operación parapolicial

El audio de Francisco Martínez que señala la implicación de la cúpula del PP en la Kitchen: "Hubo mucha iniciativa de Rajoy"

Los detalles 'OkDiario' publica un audio de una conversación privada de 2021 en la que el ex número dos de Interior critica que la investigación judicial se centre en el Ministerio y asegura que "no ha cambiado nada".

El audio de Francisco Martínez publicado por 'OkDiario' que destaca la implicación de la cúpula del PP en la Kitchen
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No ha pasado ni una semana de la declaración de Mariano Rajoy ante la Audiencia Nacional por el juicio del caso Kitchen y se ha filtrado un audio que desmentiría el testimonio del expresidente. 'OkDiario' ha publicado en exclusiva una grabación del ex número dos del Ministerio de Interior, Francisco Martínez, en el que afirma que "Hubo mucha iniciativa de Rajoy" en esa operación parapolicial.

Según 'OkDiario', el audio corresponde a conversación privada de 2021, en el que Martínez mostraba su frustración por el devenir de la causa y apuntaba a la cúpula del Gobierno como la responsable del operativo, más allá del Ministerio del Interior.

"Lo que yo veo es que, evidentemente, esto ya no solamente es que el PP esté dando la batalla ahí… el problema es que los primeros que se han puesto en contra son los propios jueces. La Kitchen es un gran escándalo, pero se sigue haciendo todo igual. O sea, no ha cambiado nada. Hubo mucha iniciativa de Rajoy porque nadie le planteaba nada", decía el ex secretario de Estado de Seguridad en la grabación extraída por 'OkDiario'.

Martínez se refería así a la implicación de Rajoy, que en su reciente declaración insistió en no saber nada al respecto y en desligarse de la operación. El expresidente 'popular' negó que el partido amenazara a Luis Bárcenas. Asimismo, defendió que la única operación policial que hubo fue para investigar el dinero oculto del extesorero y "averiguar quiénes eran sus testaferros".

También desvinculó la participación de Francisco Martínez y del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las operaciones policiales.

Defiende el respeto a la ley

Francisco Martínez, que fue también persona de confianza de Soraya Sáenz de Santamaría, es uno de los 11 imputados del caso, en el que se investiga la presunta operación parapolicial para espiar a Bárcenas y destruir las pruebas de la caja B del PP. El ex secretario de Estado siempre ha defendido que trabajó "para prestar el mejor servicio al interés general" y "con absoluto respeto a la ley".

"Siempre en el marco de mis competencias, con lealtad a mis superiores y con el máximo respeto a todos los servidores públicos del Ministerio del Interior de los que guardo el mejor de los recuerdos y hacia los que solo siento profunda admiración y gratitud", subrayó en un comunicado al ser llamado como testigo por el caso Villarejo.

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