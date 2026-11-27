Los detalles El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección ha dicho: "El señor Abascal propone un sistema mixto. Es decir, la privatización del sistema público de pensiones. Y el PP, por boca de su portavoz, ha dicho que el sistema está petado".

Durante el debate a cuatro, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, transmitió un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, asegurando que el sistema público de pensiones está garantizado y no será privatizado. Criticó las propuestas de privatización del sistema por parte de Vox y las afirmaciones del PP sobre su inviabilidad. Sánchez destacó su gestión de ocho años revalorizando las pensiones según el IPC, incrementando la "hucha de las pensiones" de 5.000 a 20.000 millones de euros, con la meta de alcanzar 50.000 millones en 2030. Reiteró que, bajo su gobierno, el sistema de pensiones seguirá siendo público y seguro.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha querido trasladar un mensaje "de tranquilidad" a los pensiones durante el debate a cuatro de este jueves. Así ha asegurado que el sistema público de pensiones no está "ni petado ni privado" y ha afirmado que "está garantizado" mientras gobierne el PSOE.

"El señor Abascal propone un sistema mixto. Es decir, la privatización del sistema público de pensiones. Y el PP, por boca de su portavoz, ha dicho que el sistema está petado", ha señalado. Por ello, ha dicho, ha querido mandar "un mensaje de tranquilidad a los pensionistas de hoy y de mañana".

Así, ha asegurado que "no se va a privatizar, ni por supuesto está petado". "Es un sistema público que está garantizado", ha reafirmado. "Y además esto no es una promesa electoral. Si es que yo llevo ocho años gobernando y ocho años revalorizando las pensiones conforme al IPC. 6.000 euros más de media al años cobran los pensionistas hoy que hace ocho años", ha defendido.

"He multiplicado por tres la hucha de las pensiones", ha dicho, y ha agregado que el PP lo dejó "en 5.000 millones de euros", mientras que hoy está "en 20.000 millones de euros y dejarlo en el año 2030, si tengo la confianza de los ciudadanos, en 50.000 millones de euros".

Tras esto, ha preguntado: "¿Y qué es lo que han hecho las derechas?". "Meter miedo a los pensionistas diciendo que poco menos que no se va a poder sostener el sistema público de pensiones, asumiendo un gasto absolutamente inaceptable, que yo me partí la cara ante Trump y en la OTAN diciendo que no al 5% del presupuesto en defensa", ha continuado.

En ese momento, ha apuntado que "el señor Feijóo y el señor Abascal lo llevan en su programa electoral". "Le digo, de todas formas, a los telespectadores que tanto las familias como los ciudadanos en su conjunto pagarán esos recortes y, por tanto, yo lo que les digo es que es un inmenso error", ha dicho.

"En todo caso, ni petado ni privado. Mientras gobierne el Partido Socialista, el sistema público de pensiones está garantizado", ha defendido.

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