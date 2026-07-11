Combatir el calor en casa sale caro: los cordobeses llegan a pagar 235 euros de recibo de la luz un mes de verano

Los detalles Con los ventiladores y el aire acondicionado puesto, estas semanas gastamos más en la factura eléctrica. Dependiendo de la zona en la que vivamos, el gasto se dispara más o menos.

El coste del calor extremo varía significativamente entre el sur y el norte de España, afectando notablemente a las facturas de electricidad. Los cordobeses son los más perjudicados, llegando a pagar hasta 235 euros en un mes de verano. Los residentes de Murcia, Palma y Sevilla también enfrentan altas facturas. En contraste, en León y Zamora, los gastos son más bajos, alrededor de 100 euros, similar a Soria o Burgos. En el norte, las necesidades de refrigeración son menores, aunque algunos consideran instalar aire acondicionado. Estas diferencias se deben al uso de sistemas de refrigeración, la eficiencia de los aparatos y el nivel de aislamiento de las viviendas. Sin embargo, el ahorro en verano podría verse compensado por el aumento de los costes de calefacción en invierno.

No es lo mismo pasar este calor extremo en el sur que en el norte y esto lo sabe también el bolsillo. Hay hasta 128 euros de diferencia en la factura de la luz en función de dónde vivas.

A quienes más les cuesta este calor es a los cordobeses, que pagan hasta 235 euros en el recibo de la luz un mes de verano. Y también se les dispara la factura a los de Murcia, Palma o Sevilla.

Sin embargo, el calor sale mucho más barato para los de León y Zamora, quienes encabezan la fila desde abajo. Pagan poco más de 100 euros, casi lo mismo que los que viven en Soria o Burgos.

Y si seguimos subiendo en el mapa, vemos que en las zonas del norte, de momento, no necesitan tirar de mucho para refrescarse. "Por la mañana, cuando te da el sol, bajas un poquito la persiana, abres la ventana y pones el ventilador. Pero como sigamos así, con este calor, habrá que pensarse poner aire acondicionado", expresa una mujer en Bilbao.

Estas diferencias en la factura se explican por tres factores. El primero es el uso de los sistemas de refrigeración en zonas en las que hace mucho calor; el segundo, que los aparatos de aire acondicionado más asequibles suelen ser también los menos eficientes; y el tercero, que en las viviendas del sur de España hay un menor nivel de aislamiento en comparación con las del norte.

Pero ojo, no salten de alegría los del norte, que al invierno no le queda mucho y la calefacción también sale cara.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido